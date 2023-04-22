Умар Кремлев провел встречу с руководством федерации бокса Китая

Теги IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Президент IBA Умар Кремлев встретился с руководством федерации бокса Китая.

На встрече прошло обсуждение вопросов развития бокса и организации будущих соревнований в Китае. Кремлев подчеркнул, что обмен опытом между странами должен повысить уровень турниров, что в свою очередь привлечет интерес любителей бокса.

«Бокс – это социальный лифт для спортсменов из разных стран и культур, которые, побеждая, могут кормить и обеспечивать деньгами свои семьи.

Спорт должен быть выше политики. Здесь нет места для споров и конфликтов.

Китай – это пример страны, где помимо семейных ценностей важна идея культуры и независимости государства, что ведет к развитию общества. Это великая страна, которая понимает, что важно отстаивать свою независимость», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

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6 комментариев

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Iuasamotu
Кто-нибудь знает, что это за семейные ценности отстаивает Умар, который променял фамилию своего отца Лутфуллоев на Кремлёв? Наверное кремлёвская семья ему ближе, чем родная? А в Китае такие ценности устроены совсем по-другому.
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Iuasamotu
Кремлёва китайцы вежливо примут, выслушают и пошлют в баню, ибо любой человек, который хитро прищуривается китайцам не нравится.
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romantetochkin@yandex.ru
Прочитал-умер Кремлев😂😂
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jonnysilverhand01
Ориентир на восток, как сказал президент из Кремля !
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metalg
Ответ Miriev
Тебя че Кремлев в детстве бил ? Что за негатив в его сторону, чувака с русскими корнями и с максимально русской фамилией после всех санкций переизбрали, он не стал топить на боксеров из России, никаких ограничений и тд, в общем не прогнулся под дырявых политиков Очень крутой человек
Шизофренические расстройства, в целом, отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются конфабуляции (ложные воспоминания), параноидный или фантастический бред...НАДЕЮСЬ Я ОТВЕТИЛ НА ВАШ КОМЕНТАРИЙ.
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