Умар Кремлев провел встречу с руководством федерации бокса Китая

Президент IBA Умар Кремлев встретился с руководством федерации бокса Китая.

На встрече прошло обсуждение вопросов развития бокса и организации будущих соревнований в Китае. Кремлев подчеркнул, что обмен опытом между странами должен повысить уровень турниров, что в свою очередь привлечет интерес любителей бокса.

«Бокс – это социальный лифт для спортсменов из разных стран и культур, которые, побеждая, могут кормить и обеспечивать деньгами свои семьи.

Спорт должен быть выше политики. Здесь нет места для споров и конфликтов.

Китай – это пример страны, где помимо семейных ценностей важна идея культуры и независимости государства, что ведет к развитию общества. Это великая страна, которая понимает, что важно отстаивать свою независимость», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

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