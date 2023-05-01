Цзю – о поединке Бивола и Бетербиева: «Я бы не хотел, чтобы наши ребята боксировали друг с другом»

Теги WBC Константин Цзю Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Константин Цзю прокомментировал решение WBC не санкционировать бой Бивола и Бетербиева.

«Я бы не хотел, чтобы наши ребята боксировали друг с другом. Но если организация хочет провести этот поединок, значит, это их решение. Кто-то должен стать абсолютным чемпионом.

Наверняка, одна из причин отказа – бой с Каллумом Смитом. Потому что, являясь чемпионом, у спортсменов есть девять месяцев на то, чтобы выступить против обязательного претендента.

Когда каждый из них выступит против обязательного претендента, тогда они смогут боксировать между собой», – сказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Ранее президент WBC заявил, что организация не санкционирует поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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2 комментария

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jonnysilverhand01
Началось … наши не наши … Цзю, ты у дагестанцев это услышал ? Это спорт и ничего большего, какие наши и не наши, по такой логике давай Чемпионат России отменим, там ведь все россияне друг другу лица бьют
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