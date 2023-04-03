Вице-президент Top Rank – о следующем бое Бетербиева: «Возможен вариант поединка с Биволом»

Вице-президент компании Top Rank Карл Моретти сообщил, что может провести поединок с уже этим летом.

«Следующий бой Бетербиева, вероятно, пройдет в июле‑августе. Каллум Смит может стать следующим соперником, но возможен вариант поединка с Биволом – продолжается работа над этим боем», – сказал Моретти.

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