Вице-президент Top Rank – о следующем бое Бетербиева: «Возможен вариант поединка с Биволом»
Вице-президент компании Top Rank Карл Моретти сообщил, что Артур Бетербиев может провести поединок с Дмитрием Биволом уже этим летом.
«Следующий бой Бетербиева, вероятно, пройдет в июле‑августе. Каллум Смит может стать следующим соперником, но возможен вариант поединка с Биволом – продолжается работа над этим боем», – сказал Моретти.
Бой Бетербиева и Бивола – мечта об абсолютном российском чемпионе. Его проведение реально?
Бивол – о бое с Бетербиевым: «Хочу объединить пояса уже в этом году»
2 комментария