Вице-президент Top Rank – о следующем бое Бетербиева: «Возможен вариант поединка с Биволом»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Карл Моретти Каллум Смит Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Вице-президент компании Top Rank Карл Моретти сообщил, что Артур Бетербиев может провести поединок с Дмитрием Биволом уже этим летом.

«Следующий бой Бетербиева, вероятно, пройдет в июле‑августе. Каллум Смит может стать следующим соперником, но возможен вариант поединка с Биволом – продолжается работа над этим боем», – сказал Моретти.

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2 комментария

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sonny91
работайте как следует
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Vićtor Diaź
За Бивола однозначно!
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