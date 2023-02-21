Эдди Хирн: «Если Бетербиев не будет готов, то Бивол подерется в мае или начале июня с Буатси»

Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах чемпиона WBA в полутяжелом весе .

«Кто-то сказал, что мы подписали контракт на бой Бивола и Джошуа Буатси, но это неправда. Мы хотим, чтобы Джошуа подрался с Дмитрием, но ведем переговоры о поединке Бивола с в сентябре или с в июне, если тот будет готов драться после Рамадана.

Этот бой можно провести в Абу-Даби. Мы уже устраивали там бой для Бивола – это был отличный поединок.

Если Бетербиев не будет готов, то Бивол подерется в мае или начале июня с Буатси. Если он победит, то подерется в сентябре с Канело. Сауль не перестает говорить о реванше. Он сильно хочет его, но сначала в мае подерется с Джоном Райдером.

Если Бивол будет драться с Буатси, то, вероятно, этот бой пройдет в США. Но я готов устроить его в Великобритании», – сказал Хирн.

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Эдди Хирн: «Канело против Бетербиева – адский бой. Это кровавая баня»