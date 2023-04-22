Шлеменко – о выборе песни группы «Любэ» для выхода на бой: «Я хочу, чтобы молодежь послушала то, на чем мы росли. Я же за традиции»

Александр Шлеменко рассказал, почему решил выйти на бой под песню группы «Любэ».

«Это была моя идея. Сейчас сложно с иностранными песнями. На канале сказали, что с иностранными треками будет сложно, так как все это нужно согласовывать. Ну и сама песня «Атас» очень крутая, наша.

Знаете, в чем прикол? Мой ученик, Александр Подмарев, в первый раз слышит эту песню, поэтому я и поставил ее, чтобы молодежь послушала то, на чем мы росли. Я же за традиции», – признался экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

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