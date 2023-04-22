Шлеменко – о выборе песни группы «Любэ» для выхода на бой: «Я хочу, чтобы молодежь послушала то, на чем мы росли. Я же за традиции»

Теги MMA Александр Шлеменко Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко рассказал, почему решил выйти на бой под песню группы «Любэ».

«Это была моя идея. Сейчас сложно с иностранными песнями. На канале сказали, что с иностранными треками будет сложно, так как все это нужно согласовывать. Ну и сама песня «Атас» очень крутая, наша.

Знаете, в чем прикол? Мой ученик, Александр Подмарев, в первый раз слышит эту песню, поэтому я и поставил ее, чтобы молодежь послушала то, на чем мы росли. Я же за традиции», – признался экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

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9 комментариев

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Alex Nobilius
Так вроде росли на песне Солнечный Круг Небо Вокруг и фильмах вроде Иди и Смотри Климова. Теперь за то что пели в этих песнях и учили в фильмах - Нет Войне! сажают в тюрьму. Остались одни любэ... Так что что то не так в логике шлеменок....
+29
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Влад Кокорин
Саша из среднего бойца ты превратился в посмешище и позорище….
+22
-1
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jonnysilverhand01
Шлеменко, тебе же 38 ? Почаще госуслуги обновляй
+14
-3
+11
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Евгений Цыбулин
Ответ Ебздрогыч
Выбирай Шамана - более актуально и по повесточке
Щас Газманов такой:"Не понял?")))
+5
0
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Церебральный Сортировщик
Тот самый случай, когда песенка полностью соответствует уровню рвотного шоу
+5
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Ебздрогыч
Выбирай Шамана - более актуально и по повесточке
+9
-6
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Sobachkin
Любэ это традиции Путина. Под Пугачеву ж не смог выйти.... а ведь Примадонна ж
+1
0
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Sobachkin
Ответ Alex Nobilius
Так вроде росли на песне Солнечный Круг Небо Вокруг и фильмах вроде Иди и Смотри Климова. Теперь за то что пели в этих песнях и учили в фильмах - Нет Войне! сажают в тюрьму. Остались одни любэ... Так что что то не так в логике шлеменок....
Руки Вверх больше в тему молодёжи щас
+1
0
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jonnysilverhand01
Ответ Ебздрогыч
Выбирай Шамана - более актуально и по повесточке
А как же Газманов ?
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