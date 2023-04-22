Александр Шлеменко – о хейте: «Мне плевать. Все думают, что я борзый, но я просто уверенно говорю»

Александр Шлеменко рассказал, как относится к критике.

«Мне плевать. Я всю жизнь был объектом для хейта. Знаешь почему? Я со стороны смотрю на свои интервью, и видимо все думают, что я борзый. На самом деле нет. Я просто уверенно говорю и отвечаю за слова.

Нет человека, который может с меня спросить, потому что я не вру. Кем бы он ни был, мне все равно, понимаете? Я не к тому, что я такой здоровый и смелый... Просто я прав, потому что говорю правильно. А здесь... ну пусть говорят. Я привык к этому хейту, пускай кричат.

У нас много людей, которые живут неправильно, не придерживаясь наших понятий и традиций. Им неприятно видеть, как кто-то сильный выходит под «Любэ». Им хочется, чтобы он вышел под какую-нибудь херню непонятную, понимаете? Из новых, этих... наркоманских песен. Поэтому и хейт», – заявил двукратный чемпион гран-при Bellator Александр Шлеменко.

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