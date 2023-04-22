Александр Шлеменко – о хейте: «Мне плевать. Все думают, что я борзый, но я просто уверенно говорю»

Теги MMA Александр Шлеменко Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко рассказал, как относится к критике.

«Мне плевать. Я всю жизнь был объектом для хейта. Знаешь почему? Я со стороны смотрю на свои интервью, и видимо все думают, что я борзый. На самом деле нет. Я просто уверенно говорю и отвечаю за слова.

Нет человека, который может с меня спросить, потому что я не вру. Кем бы он ни был, мне все равно, понимаете? Я не к тому, что я такой здоровый и смелый... Просто я прав, потому что говорю правильно. А здесь... ну пусть говорят. Я привык к этому хейту, пускай кричат.

У нас много людей, которые живут неправильно, не придерживаясь наших понятий и традиций. Им неприятно видеть, как кто-то сильный выходит под «Любэ». Им хочется, чтобы он вышел под какую-нибудь херню непонятную, понимаете? Из новых, этих... наркоманских песен. Поэтому и хейт», – заявил двукратный чемпион гран-при Bellator Александр Шлеменко.

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14 комментариев

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Sobachkin
Уверенно говорю? Плевать, но я высказался.... набором букв и фраз... Наверное в машине Любэ от души басит вместо Металлики, а дома за столом Россия24 на экране со всей семьей смотрят. И как он может понимать западную фигню, если не знает английского?
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Ryan T.
Ты душный, Сашка.
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Мовсар Германия
Саша тебя не хейтят, над тобой угорают
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Sobachkin
И ещё Шлем забыл как ранее Любэ продвигали тюремную романтику, аж кино сняли под альбом. Чему они учили молодёжь? В одной из песен говорили, баня, водка... и лосось.... Какая ещё водка??? Так там и самогон ещё....Свадьба, эх! Запотевший пузырь!
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RashNomadKazakh
Ответ Ryan T.
Ты душный, Сашка.
В точку.
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Mezomorf
В основном думают, что ты невменяемый. Повелитель торсионных полей.
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wexor
Саша опять все перепутал, хайп надо форсить перед боем а не после... и честно говоря не вижу разницы между Бритни Спирс и Любэ.
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Deni Magician
Идиот.
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kelavr
тупой
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Игорь Пичугин
Ответ Sobachkin
И ещё Шлем забыл как ранее Любэ продвигали тюремную романтику, аж кино сняли под альбом. Чему они учили молодёжь? В одной из песен говорили, баня, водка... и лосось.... Какая ещё водка??? Так там и самогон ещё....Свадьба, эх! Запотевший пузырь!
Он ещё как Любэ, Аляску взад попросит.
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Sobachkin
Ответ Игорь Пичугин
Он ещё как Любэ, Аляску взад попросит.
Пропаганда неправильных отношений
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