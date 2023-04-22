Шлеменко – про жалобы Эномото на судейство: «Я забрал три раунда. Какие вопросы?»

Теги MMA Александр Шлеменко Ясуби Эномото Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Шлеменко заявил, что выиграл все три раунда в бою с Эномото.

«Не знаю, почему Эномото недоволен судейством. Может быть перенапрягся. Вы же видели, какой он был злой. Может витаминок каких-нибудь поел. Я не знаю, честно. Я забрал три раунда. Какие вопросы?

Смешно слышать комментарии про то, что его засудили. Именно поэтому я хотел его «засадить». Я пытался его нокаутировать. Я зажимал его в конце, а не он меня. Какой-то он сегодня странный был, постоянно жаловался, хотя я действовал чисто», – заявил экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

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11 комментариев

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Vanek1411
Зато когда Шлеменко проигрывает (причём даже нокаутами), то потом нытья о судействе ещё на неделю: начиная с флэш-интервью после боя и заканчивая пятичасовыми видео у Лютикова.
+26
0
+26
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zdr7qy9vq9
Надеюсь в следующем бою его наглухо вырубят
+23
-5
+18
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Евгений Якутов
Это была НЕ славная охота...
+12
0
+12
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avcgloronalduMU
вопросы только к этому шапито шоу в целом
+5
0
+5
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Сергей Орлов
Вот как Шлеменко не стыдно после проигранного боя такое городить?)
+4
-1
+3
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skytent1
Ответ zdr7qy9vq9
Надеюсь в следующем бою его наглухо вырубят
Илич его за 21 секунду вырубил шлеменко это мешок и он вчера проиграл
+3
-1
+2
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kelavr
Позорник
+1
0
+1
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Тосканский_Виноградник
Бессовестный латентный алкоголик, тебе подарили эту победу
0
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