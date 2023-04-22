Шлеменко – про жалобы Эномото на судейство: «Я забрал три раунда. Какие вопросы?»

Шлеменко заявил, что выиграл все три раунда в бою с Эномото.

«Не знаю, почему Эномото недоволен судейством. Может быть перенапрягся. Вы же видели, какой он был злой. Может витаминок каких-нибудь поел. Я не знаю, честно. Я забрал три раунда. Какие вопросы?

Смешно слышать комментарии про то, что его засудили. Именно поэтому я хотел его «засадить». Я пытался его нокаутировать. Я зажимал его в конце, а не он меня. Какой-то он сегодня странный был, постоянно жаловался, хотя я действовал чисто», – заявил экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко победил Ясуби Эномото на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

«Россия – это сила!» Шлеменко вышел под «Любэ» и снова победил Эномото – в олдскульной рубке с бэкфистами