Пимблетт назвал бои Пола подставными. Джейк предложил бойцу UFC миллион за победу в спарринге

Легковес UFC Пэдди Пимблетт рассказал, что думает о поединках видеоблогера и начинающего боксера Джейка Пола.

В последнем бою Пол победил Андерсона Сильву.

«Джейк Пол не так уж плох. Хотя думаю, что его бои подстроены. Не думаю, что нокаут в бою с Тайроном Вудли был фальшивым, но я видел удар в бою с Сильвой, когда тот присел.

Джейк же даже не ударил его! Отдаю должное Полу. Он так много тренируется, что, вероятно, мог бы побить некоторых профессиональных боксеров», – сказал Пимблетт.

Пол отреагировал на слова британца и предложил тому провести спарринг.

«Дорогой Пэдди Пимблетт утверждает, что мои бои подставные? Перестань называть Величайшего Андерсона Сильву мошенником и приходи ко мне на спарринги.

Если ты выиграешь, я дам тебе один миллион долларов. Если я выиграю, ты вступишь в UFA (Объединенная ассоциация бойцов)», – сказал Пол.

Пимблетт принял вызов.

«Вызов принят. Мы не полетим в Пуэрто-Рико, поскольку у меня бой в следующую субботу. Если ты хочешь спарринговать, приходи на следующей неделе в зал UFC PI. Как я уже сказал, я подерусь в субботу, отдохну в воскресенье, и побью тебя в понедельник. Вот мое предложение», – написал британец.

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