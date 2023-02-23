Джейк Пол верит в бой против Нейта Диаза: «Пора переходить к делу»

Видеоблогер и начинающий боксер-профессионал считает, что летом 2023 года ему удастся подраться с ветераном смешанных единоборств Нейтом Диазом, который уволился из осенью 2022-го.

«Я думаю, что они готовы. Думаю, это будет следующий бой. Пора переходить к делу», – сказал Пол.

Напомним, что 25 февраля в Саудовской Аравии Пол проведет боксерский поединок против Томми Фьюри.

Менеджер Федора – о будущем бойца: «Кто знает, может он подерется с Джейком Полом?»

Федор про бой с Джейком Полом: «Я хочу закончить и вернуться к семье. У меня много радости дома, меня ждут»