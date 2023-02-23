Джейк Пол верит в бой против Нейта Диаза: «Пора переходить к делу»

Теги UFC Нейт Диаз бокс Томми Фьюри Джейк Пол Пол — Фьюри Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и начинающий боксер-профессионал Джейк Пол считает, что летом 2023 года ему удастся подраться с ветераном смешанных единоборств Нейтом Диазом, который уволился из UFC осенью 2022-го.

«Я думаю, что они готовы. Думаю, это будет следующий бой. Пора переходить к делу», – сказал Пол.

Напомним, что 25 февраля в Саудовской Аравии Пол проведет боксерский поединок против Томми Фьюри.

Менеджер Федора – о будущем бойца: «Кто знает, может он подерется с Джейком Полом?»

Федор про бой с Джейком Полом: «Я хочу закончить и вернуться к семье. У меня много радости дома, меня ждут»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis0017
Нейт готов срубить бабла за поражение, а перед этим наговорить кучу гадостей? Похоже на правду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий