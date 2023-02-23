Джейк Пол верит в бой против Нейта Диаза: «Пора переходить к делу»
Видеоблогер и начинающий боксер-профессионал Джейк Пол считает, что летом 2023 года ему удастся подраться с ветераном смешанных единоборств Нейтом Диазом, который уволился из UFC осенью 2022-го.
«Я думаю, что они готовы. Думаю, это будет следующий бой. Пора переходить к делу», – сказал Пол.
Напомним, что 25 февраля в Саудовской Аравии Пол проведет боксерский поединок против Томми Фьюри.
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