Джейк Пол – Конору: «Я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой»

Видеоблогер и боксер обратился к экс-чемпиону UFС в двух весовых категориях .

Ранее ирландец заявил, что в боксе его интересуют только титульные бои.

«Ты дерешься за титулы? Последний раз ты дрался за пояс четыре года назад. Ты проиграл три из четырех последних боев.

В ринге я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой. Честно говоря, в клетке мне бы понадобились обе руки. Но результат был бы тем же», – написал Пол.

«Я уже побил тебя в этой игре». Диаз ответил на предложение Конора подраться на турнире по пощечинам

Конор впервые за восемь лет выпал из рейтинга UFC