Джейк Пол – Конору: «Я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой»

Теги полусредний вес UFC MMA Конор Макгрегор бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Видеоблогер и боксер Джейк Пол обратился к экс-чемпиону UFС в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

Ранее ирландец заявил, что в боксе его интересуют только титульные бои.

«Ты дерешься за титулы? Последний раз ты дрался за пояс четыре года назад. Ты проиграл три из четырех последних боев.

В ринге я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой. Честно говоря, в клетке мне бы понадобились обе руки. Но результат был бы тем же», – написал Пол.

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