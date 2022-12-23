Джейк Пол – Конору: «Я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой»
Видеоблогер и боксер Джейк Пол обратился к экс-чемпиону UFС в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Ранее ирландец заявил, что в боксе его интересуют только титульные бои.
«Ты дерешься за титулы? Последний раз ты дрался за пояс четыре года назад. Ты проиграл три из четырех последних боев.
В ринге я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой. Честно говоря, в клетке мне бы понадобились обе руки. Но результат был бы тем же», – написал Пол.
«Я уже побил тебя в этой игре». Диаз ответил на предложение Конора подраться на турнире по пощечинам
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