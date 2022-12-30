Дональд Серроне хочет драться с Джейком Полом: «Как я могу отказаться от миллиона долларов?»

Бывший претендент на титул в легком весе Дональд Серроне высказался о видеоблогере и боксере Джейке Поле.

«Феномен Джейка Пола своего рода сумасшествие. Из-за него все ругаются. Это похоже на большой толчок Конора Макгрегора.

Все хотят участвовать в больших боях, но я не понимаю, почему все отказываются драться с Джейком. Вы не можете отрицать его талант.

Все критикуют его бои, но я думаю, что он действительно сильно бьет. Это законный навык, к тому же он тренируется, как профессиональный боксер и именно поэтому надирает всем задницы. Не думаю, что это искусственная шумиха. Все законно.

Хотел бы я с ним драться? Как я могу отказаться от миллиона долларов? Я определенно пошел бы туда и сделал это, но я не стал бы говорить: «Джейк, ты ютюбер, ты ничего не стоишь, бла бла бла».

Нет, все здесь зарабатывают деньги, и если вы хотите дать мне немного, я возьму их», – сказал Серроне.

Конор анонсирует возвращение в октагон: «Величайший камбэк в истории. Вы готовы?»

Дональд Серроне дал совет бойцам: «Драться, драться и еще раз драться. С кем угодно, не выбирать соперников»