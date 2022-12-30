Дональд Серроне хочет драться с Джейком Полом: «Как я могу отказаться от миллиона долларов?»

Теги полусредний вес UFC MMA Дональд Серроне бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дональд Серроне высказался о видеоблогере и боксере Джейке Поле.

«Феномен Джейка Пола своего рода сумасшествие. Из-за него все ругаются. Это похоже на большой толчок Конора Макгрегора.

Все хотят участвовать в больших боях, но я не понимаю, почему все отказываются драться с Джейком. Вы не можете отрицать его талант.

Все критикуют его бои, но я думаю, что он действительно сильно бьет. Это законный навык, к тому же он тренируется, как профессиональный боксер и именно поэтому надирает всем задницы. Не думаю, что это искусственная шумиха. Все законно.

Хотел бы я с ним драться? Как я могу отказаться от миллиона долларов? Я определенно пошел бы туда и сделал это, но я не стал бы говорить: «Джейк, ты ютюбер, ты ничего не стоишь, бла бла бла».

Нет, все здесь зарабатывают деньги, и если вы хотите дать мне немного, я возьму их», – сказал Серроне.

Конор анонсирует возвращение в октагон: «Величайший камбэк в истории. Вы готовы?»

Дональд Серроне дал совет бойцам: «Драться, драться и еще раз драться. С кем угодно, не выбирать соперников»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
След жертва для Пола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mister1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экочёрт 4000
Ляжет на 1-й минуте от удара плечом?
От Конора он лег не от плеча, а с ноги в висок получил и поплыл. Тебя бы от этого удара вынесли на носилках, так что молчит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
тоже самое этот мешок подумал перед боем с чикеном
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экочёрт 4000
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ляжет на 1-й минуте от удара плечом?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий