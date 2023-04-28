Царукян – о шансах Павловича победить Джонса: «Думаю, что где-то 70 на 30 в пользу Джона. Но мне бы хотелось, чтобы Сергей его нокаутировал»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сергей Павлович Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Арман Царукян оценил шансы Сергея Павловича в бою против Джона Джонса.

«Победа Сергея над Блейдсом была для меня очевидной. Понимал, что он выиграет нокаутом. Рад за него. Но против Джонса у Павловича будет мало шансов. Американец умеет держать дистанцию и очень хорош в борьбе.

Думаю, что шансы где-то 70 на 30 в пользу Джонса. Но мне бы хотелось, чтобы Павлович его нокаутировал. Это возможно. В ММА один удар может решить все», – сказал боец UFC в легком весе Арман Царукян.

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2 комментария

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Костя Кот
шансы павловича - 0%, потому что джонс никогда с ним не подерется!
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Артур Акопян
Если бы такой бой состоялся, то я бы поставил на Павловича
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