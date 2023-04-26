Алексей Олейник: «Не думаю, что Джонс будет бегать от Павловича и Волкова»

Алексей Олейник считает возможным бой Джона Джонса и Сергея Павловича.

Ветеран тяжелого веса ММА оценил возможность титульного боя в тяжелом весе с участием россиян.

«Джонс вышел против после сумасшедшего простоя и перерыва и показал офигенный бой.

Не думаю, что пришел сюда выбирать себе соперников и драться раз в год. Я думаю, что он хочет показать, что он один из крутейших в истории, и спокойно уйти.

У него это может получиться, поэтому не думаю, что он будет бегать от Павловича, или кого-то еще из топовых тяжеловесов», – сказал .

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