Алексей Олейник: «Не думаю, что Джонс будет бегать от Павловича и Волкова»

Теги UFC Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс Сергей Павлович Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник считает возможным бой Джона Джонса и Сергея Павловича.

Ветеран тяжелого веса ММА оценил возможность титульного боя в тяжелом весе UFC с участием россиян.

«Джонс вышел против Сирила Гана после сумасшедшего простоя и перерыва и показал офигенный бой.

Не думаю, что Джон Джонс пришел сюда выбирать себе соперников и драться раз в год. Я думаю, что он хочет показать, что он один из крутейших в истории, и спокойно уйти.

У него это может получиться, поэтому не думаю, что он будет бегать от Павловича, Волкова или кого-то еще из топовых тяжеловесов», – сказал Алексей Олейник.

Кормье – о возможном бое Павловича и Гана: «Если есть шанс побиться с Джонсом, лучше не рисковать»

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4 комментария

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whyusoserious?
Ну Серега - ок.
Сашка при всем уважении превратился в гейткипера.
Все важнейшие бои на подступе к титульной гонке слиты практически в одну калитку.
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toxa3006
С чего бы ему бегать от Волкова?
+5
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13
визуально может показаться что габариты Волкова могут быть неудобны Джонсу. хорошо,если будет драться ещё..
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13
это суровый спорт. тут место в рейтинге играет роль,но далеко не всегда..
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