Алексей Олейник: «Не думаю, что Джонс будет бегать от Павловича и Волкова»
Алексей Олейник считает возможным бой Джона Джонса и Сергея Павловича.
Ветеран тяжелого веса ММА оценил возможность титульного боя в тяжелом весе UFC с участием россиян.
«Джонс вышел против Сирила Гана после сумасшедшего простоя и перерыва и показал офигенный бой.
Не думаю, что Джон Джонс пришел сюда выбирать себе соперников и драться раз в год. Я думаю, что он хочет показать, что он один из крутейших в истории, и спокойно уйти.
У него это может получиться, поэтому не думаю, что он будет бегать от Павловича, Волкова или кого-то еще из топовых тяжеловесов», – сказал Алексей Олейник.
Кормье – о возможном бое Павловича и Гана: «Если есть шанс побиться с Джонсом, лучше не рисковать»
Сашка при всем уважении превратился в гейткипера.
Все важнейшие бои на подступе к титульной гонке слиты практически в одну калитку.