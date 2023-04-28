Павлович – о Джонсе: «Только взгляните на этот размах рук!»

Сергей Павлович впечатлен размахом рук Джона Джонса.

«Только взгляните на этот размах рук!!! Это будет самый удивительный бой за всю историю», – написал второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович.

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