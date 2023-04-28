Павлович – о Джонсе: «Только взгляните на этот размах рук!»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович впечатлен размахом рук Джона Джонса.

«Только взгляните на этот размах рук!!! Это будет самый удивительный бой за всю историю», – написал второй номер рейтинга UFC Сергей Павлович.

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7 комментариев

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13
если этот бой вдруг случится,Джонс махать руками точно не будет. рубиться с Сергеем для него нет смысла
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Ответ Комнатный Герой💪
Я всё ещё не пониманию: - как Павлик умудрился пройти Блейдса??? Он меня удивил, они оба меня удивили... Ладно, Павлик ТОП, теперь я это признаю, он реально мощный. Но то что он прототип Кейна Веласкеса - это точно. Он просто здоровый бычара который берёт напором. Павлик даже занимался в зале АКА с Кейном. Это всё круто, но Павлик уязвим, он очень сумбурно ведёт себя во время боя, лишь бы быстрее попасть, вырубить и т.д. Возможно перед боем "у него есть тактика, и он хочет её придерживаться", но потом просто теряется и тупо рубиться. Стипе Миочич например никогда не впадает в панику. Он Способен подстроиться и нащупать слабые места по ходу раундов, и обязательно найдёт решение и победит, если не пропустит))) Миочич более хладнокровен в бою, он думает ищет и пробует, а Павлик просто своей массой и силой хочет взять. Итог: когда соревнуются УМ и СИЛА, в большинстве случаев побеждает УМ.
Про возможную ограниченность согласен, но про то что теряется и тупо рубится бред. Ему надо включать прессинг, заставлять соперника пятится и включать колотушки. Не на челноке же ему работать
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Комнатный Герой💪
Я всё ещё не пониманию: - как Павлик умудрился пройти Блейдса??? Он меня удивил, они оба меня удивили... Ладно, Павлик ТОП, теперь я это признаю, он реально мощный. Но то что он прототип Кейна Веласкеса - это точно. Он просто здоровый бычара который берёт напором. Павлик даже занимался в зале АКА с Кейном. Это всё круто, но Павлик уязвим, он очень сумбурно ведёт себя во время боя, лишь бы быстрее попасть, вырубить и т.д. Возможно перед боем "у него есть тактика, и он хочет её придерживаться", но потом просто теряется и тупо рубиться. Стипе Миочич например никогда не впадает в панику. Он Способен подстроиться и нащупать слабые места по ходу раундов, и обязательно найдёт решение и победит, если не пропустит))) Миочич более хладнокровен в бою, он думает ищет и пробует, а Павлик просто своей массой и силой хочет взять. Итог: когда соревнуются УМ и СИЛА, в большинстве случаев побеждает УМ.
Миочич не впадает в панику?
Второй бой с Нганну как раз таки канонический пример его паники(да, единственной за многие поединки), ну и отсутствие нормального геймплана.
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besik
У тебя не меньше, вы оба уникумы в этом смысле
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Комнатный Герой💪
Я всё ещё не пониманию: - как Павлик умудрился пройти Блейдса??? Он меня удивил, они оба меня удивили... Ладно, Павлик ТОП, теперь я это признаю, он реально мощный. Но то что он прототип Кейна Веласкеса - это точно. Он просто здоровый бычара который берёт напором. Павлик даже занимался в зале АКА с Кейном. Это всё круто, но Павлик уязвим, он очень сумбурно ведёт себя во время боя, лишь бы быстрее попасть, вырубить и т.д. Возможно перед боем "у него есть тактика, и он хочет её придерживаться", но потом просто теряется и тупо рубиться. Стипе Миочич например никогда не впадает в панику. Он Способен подстроиться и нащупать слабые места по ходу раундов, и обязательно найдёт решение и победит, если не пропустит))) Миочич более хладнокровен в бою, он думает ищет и пробует, а Павлик просто своей массой и силой хочет взять. Итог: когда соревнуются УМ и СИЛА, в большинстве случаев побеждает УМ.
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Крамбопулос Майкл
Изменил свой размах рук и удивился-при росте 174, размах рук 187😳
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D
Ответ 13
если этот бой вдруг случится,Джонс махать руками точно не будет. рубиться с Сергеем для него нет смысла
джон его прикончит
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