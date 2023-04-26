Кормье советует Павловичу не драться с Ганом: «Если есть шанс побиться с Джонсом, лучше не рисковать»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Стипе Миочич Сергей Павлович Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье советует Сергею Павловичу ждать шанса подраться с Джоном Джонсом.

По мнению бывшего двойного чемпиона UFC, российский тяжеловес рискует потерять место в титульной гонке, ввязавшись в претендентский поединок.

«Если бы я был Сергеем Павловичем, то бы сделал вес как запасной боя Джонса и Миочича. Не знаю, подрался бы я с Сирилом Ганом, потому что это риск.

Но он был запасным, когда дрались Джонс и Сирил. Он просто сидел, но ему заплатили немного денег. Он не хотел потерять в деньгах, но ему будут платить, пока есть шанс сразиться с чемпионом», – сказал Даниэль Кормье.

Напомним, что Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в главном событии UFC Fight Night 222, став вторым номером рейтинга тяжеловесов.

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4 комментария

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Люблю Марго Робби
Ответ London.is.blue
Логично, ведь Ган явно был бы фаворитом этого боя.
С чего такие выводы? Ган навалил кирпичей ещё до боя с Джонсом
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Люблю Марго Робби
Ответ London.is.blue
С того, что он и Нганну в стойке перебивал и всех остальных. Павлович с выносливостью на пару минут вряд ли доставит больше проблем.
Ну никто не знает его реальную выносливость, я уверен в победе Павловича
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London.is.blue
Логично, ведь Ган явно был бы фаворитом этого боя.
+3
-3
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