Кормье советует Павловичу не драться с Ганом: «Если есть шанс побиться с Джонсом, лучше не рисковать»
Даниэль Кормье советует Сергею Павловичу ждать шанса подраться с Джоном Джонсом.
По мнению бывшего двойного чемпиона UFC, российский тяжеловес рискует потерять место в титульной гонке, ввязавшись в претендентский поединок.
«Если бы я был Сергеем Павловичем, то бы сделал вес как запасной боя Джонса и Миочича. Не знаю, подрался бы я с Сирилом Ганом, потому что это риск.
Но он был запасным, когда дрались Джонс и Сирил. Он просто сидел, но ему заплатили немного денег. Он не хотел потерять в деньгах, но ему будут платить, пока есть шанс сразиться с чемпионом», – сказал Даниэль Кормье.
Напомним, что Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в главном событии UFC Fight Night 222, став вторым номером рейтинга тяжеловесов.
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