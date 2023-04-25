Дмитрий Бикрев: «Было видно, что Блейдс подготовился к ударной технике Павловича»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Кертис Блейдс Дмитрий Бикрев Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бикрев поделился впечатлениями от боя между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

«Было видно, что Блейдс подготовился к ударной технике Сережи. Были заготовки и неприятные попадания. Но в целом удивило, что Блейдс не стал бороться. Когда только пропустил, один раз что‑то попытался. Серега – красавец!

Сейчас с титулом какая‑то непонятная история – не знаю, что там будет с Джоном Джонсом. Я бы поставил Павловича либо со Стипе Миочичем, либо с Сирилом Ганом. Серега более чем достоин титульного боя, на 100% заслужил», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.

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2 комментария

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Ojer
С обновлением рейтинга Ган остался на второй строчке, Миочич и Джонс непонятно сколько долго морозиться будут, хоть Павлович и достоин биться за титул, наверно следующим соперником будет Ган. И как бы странно это не звучало, по мне для Павловича бой против Гана будет тяжелее чем против Джонса. Нганну так и не сумел коснуться Гана, выиграл залеживанием, без борьбы тут тяжело будет.
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SantexnikShow
Ответ Ojer
С обновлением рейтинга Ган остался на второй строчке, Миочич и Джонс непонятно сколько долго морозиться будут, хоть Павлович и достоин биться за титул, наверно следующим соперником будет Ган. И как бы странно это не звучало, по мне для Павловича бой против Гана будет тяжелее чем против Джонса. Нганну так и не сумел коснуться Гана, выиграл залеживанием, без борьбы тут тяжело будет.
Нганну не сумел, но с другой стороны Туиваса смог. Так что не все так однозначно. Но бой интересный должен быть очень
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