Дмитрий Бикрев: «Было видно, что Блейдс подготовился к ударной технике Павловича»

Дмитрий Бикрев поделился впечатлениями от боя между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

«Было видно, что Блейдс подготовился к ударной технике Сережи. Были заготовки и неприятные попадания. Но в целом удивило, что Блейдс не стал бороться. Когда только пропустил, один раз что‑то попытался. Серега – красавец!

Сейчас с титулом какая‑то непонятная история – не знаю, что там будет с Джоном Джонсом. Я бы поставил Павловича либо со Стипе Миочичем, либо с Сирилом Ганом. Серега более чем достоин титульного боя, на 100% заслужил», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.

Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс

Чейл Соннен: «Я хочу, чтобы Джонс бросил Павловичу вызов»