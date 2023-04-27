Тедди Атлас: «Павлович обладает необходимыми навыками, чтобы конкурировать с Джонсом в стойке»

Теги UFC MMA Тедди Атлас Джон Джонс Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Тедди Атлас дал прогноз на потенциальный бой между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсом.

«Павлович – это сила, с которой нужно считаться. Он это доказал, поэтому теперь я хочу увидеть бой с Джоном Джонсом. Это было бы очень интересно.

Павлович физически силен и обладает необходимыми навыками, чтобы конкурировать с Джонсом в стойке. Но самое главное – он ментально к этому готов. Он достаточно силен психологически, чтобы составить конкуренцию Джонсу», – сказал известный американский тренер Тедди Атлас.

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32%
Джон Джонс

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1 комментарий

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Рамиль Абдрахманов
В чем то он прав.
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