Тедди Атлас: «Павлович обладает необходимыми навыками, чтобы конкурировать с Джонсом в стойке»

Тедди Атлас дал прогноз на потенциальный бой между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсом.

«Павлович – это сила, с которой нужно считаться. Он это доказал, поэтому теперь я хочу увидеть бой с . Это было бы очень интересно.

Павлович физически силен и обладает необходимыми навыками, чтобы конкурировать с Джонсом в стойке. Но самое главное – он ментально к этому готов. Он достаточно силен психологически, чтобы составить конкуренцию Джонсу», – сказал известный американский тренер .

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