Чейл Соннен: «Хочу, чтобы Джонс бросил Павловичу вызов»
Чейл Соннен призвал Джона Джонса согласиться на бой с Сергеем Павловичем.
«Джон Джонс и Стипе Миочич должны были подраться в декабре. Потом бой перенесли на март. После этого поединок утвердили на июль, а сейчас обещают организовать его в ноябре.
Тем временем у нас есть Сергей Павлович. У него шесть нокаутов в шести боях, все в первом раунде. Нам говорят, что Джонс может уйти в отставку после следующего боя. Именно в тот момент, когда появляется парень, способный его победить...
Я не хочу в это верить. Не думаю, что Джонс сбежит после победы над кикбоксером. Это жесткий вид спорта, и я буду рад, если Джонс согласится на бой с Павловичем. Я хочу, чтобы Джон бросил ему вызов», – сказал ветеран ММА Чейл Соннен.
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- добавлю, что Сирил в кикбоксинге/тайском боксе - это не далеко Мирко КроКоп, не Сэм Шилт и не Марк Хант. Это чувак всего лишь с СЕМЬЮ боями в профи муай тай с победами над никому неизвестными ноунеймами.
Обидно,но наш стоял как куколд и мямлил:
-мне нужен пояс,где мой пояс, дайте мне пояс.
Бери пример с Чендлера. Через бой проигрывает но всё таки докричался и будет биться с Конором.
Джонс уничтожил в борьбе топ соперника, а Павлович середняка!