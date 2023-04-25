Чейл Соннен: «Хочу, чтобы Джонс бросил Павловичу вызов»

Чейл Соннен призвал Джона Джонса согласиться на бой с Сергеем Павловичем.

«Джон Джонс и Стипе Миочич должны были подраться в декабре. Потом бой перенесли на март. После этого поединок утвердили на июль, а сейчас обещают организовать его в ноябре.

Тем временем у нас есть Сергей Павлович. У него шесть нокаутов в шести боях, все в первом раунде. Нам говорят, что Джонс может уйти в отставку после следующего боя. Именно в тот момент, когда появляется парень, способный его победить...

Я не хочу в это верить. Не думаю, что Джонс сбежит после победы над кикбоксером. Это жесткий вид спорта, и я буду рад, если Джонс согласится на бой с Павловичем. Я хочу, чтобы Джон бросил ему вызов», – сказал ветеран ММА Чейл Соннен.

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