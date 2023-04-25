Чейл Соннен: «Хочу, чтобы Джонс бросил Павловичу вызов»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Чейл Соннен Джон Джонс Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен призвал Джона Джонса согласиться на бой с Сергеем Павловичем.

«Джон Джонс и Стипе Миочич должны были подраться в декабре. Потом бой перенесли на март. После этого поединок утвердили на июль, а сейчас обещают организовать его в ноябре.

Тем временем у нас есть Сергей Павлович. У него шесть нокаутов в шести боях, все в первом раунде. Нам говорят, что Джонс может уйти в отставку после следующего боя. Именно в тот момент, когда появляется парень, способный его победить...

Я не хочу в это верить. Не думаю, что Джонс сбежит после победы над кикбоксером. Это жесткий вид спорта, и я буду рад, если Джонс согласится на бой с Павловичем. Я хочу, чтобы Джон бросил ему вызов», – сказал ветеран ММА Чейл Соннен.

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8 комментариев

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13
Джонс вряд ли этого хочет. мало верится,что бой состоится
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Лютый альбинос
"Не думаю, что Джонс сбежит после победы над кикбоксером."
- добавлю, что Сирил в кикбоксинге/тайском боксе - это не далеко Мирко КроКоп, не Сэм Шилт и не Марк Хант. Это чувак всего лишь с СЕМЬЮ боями в профи муай тай с победами над никому неизвестными ноунеймами.
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pasha_t
Может Павловичу сделать вызов а не ему??
Обидно,но наш стоял как куколд и мямлил:
-мне нужен пояс,где мой пояс, дайте мне пояс.
Бери пример с Чендлера. Через бой проигрывает но всё таки докричался и будет биться с Конором.
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NHNF
Ответ 13
Джонс вряд ли этого хочет. мало верится,что бой состоится
Так для него это халявная победа будет
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Wrister-Killer
Чейл белены объелся. Величайший всех времен боец должен кому-то бросать вызов? Это даже не конкурентный бой будет, в чем смысл? со Стипе есть чисто медийный смысл, такое имя себе в копилку закинуть чего-то да стоит. Зачем кому-то нужен Павлович?
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Muhammad Juraev
Почему все так уверены, что Павлович выиграет Джонса?😂
Джонс уничтожил в борьбе топ соперника, а Павлович середняка!
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Евгений Савин
ГОВОРИТЬ ЧТО ДЖОНМ ПОБОИТЬСЯ ПАВЛОВИЧА ЭТО ГЛУПО. ДЖОНС ГОРАЗДО БОЛЕЕ РАЗВИТ И У НЕГО ШАНС КАК НЕ КРУТИ ВЫШЕ ГОРАЗДО. И ЧТО ЧТО А ДЖОНС ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ВЫЗОВЫ. ЭТО ЕГО ВСЕГДА МАТИВИРОВАЛО. У СЕРГЕЯ ЕСТЬ КОНЕЧНО ШАНС ВЫРУБИТЬ. ТОЛЬКО ДЖОНС НЕ БУДЕТ РУБИТЬ СЯ И УНИЧТОЖИТ ЕГО В ПАРТЕРЕ. ДЖОНС ВЕЛИЧАЙШИЙ БОЕЦ ВСЕХ ВРЕМЕН. ТО ЧТО СЕРГЕЙ В ТОПЕ ЭТО СУПЕР. У НАС ЕСТЬ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ТЯЖЕЙ В МИРЕ И БУДЕМ БОЛЕТЬ ЗА НЕГО. НО ДЖОНС ДЛЯ СЕРГЕЯ НЕВЕРОЯТНО ОПАСЕН
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Евгений Савин
БОРЬБА ДЖОНСА ПРОСТО НЕВЕРОЯТНА. ЭТО НЕ УРОВЕНЬ ФЕДОРА ЕМЕЛЬЯНЕНКО И ДАНИЭЛЯ КОРМЬЕ. ВСПОМНИТЕ КАК ОН КИДАЛ КАК КОТЕНКА КОРМЬЕ. ДЖОНС ЭТО КАК ХАБИБ ТОЛЬКО В ТЯЖАХ НА 10 УРОВНЕЙ ВЫШЕ ВСЕХ. ОЧЕНЬ ГЛУПО НЕДООЦЕНИВАТЬ ЕГО НАВЫКИ ОСОБЕННО В ПАРТЕРЕ
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