Александр Емельяненко опубликовал видео с тренировки: «Феникс» готов вернуться в дело! Кто следующий соперник? Как думаете?»
Александр Емельяненко опубликовал видео с тренировки и анонсировал возвращение.
«Феникс» готов вернуться в дело! Кто следующий соперник? Как думаете?» – написал боец MMA Александр Емельяненко в телеграм-канале.
Последний раз Емельяненко дрался в декабре-2022, когда проиграл блогеру Святославу Коваленко. 26 мая он проведет новый бой по боксу или MMA.
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Хотя нет, там без шансов
Саня в посмешище превратился, вообще нисколько его не жаль. И ведь есть люди, которые говорят "зато он настоящий". Настоящий быдлан и дебилоид разве что.