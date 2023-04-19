Александр Емельяненко опубликовал видео с тренировки: «Феникс» готов вернуться в дело! Кто следующий соперник? Как думаете?»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко опубликовал видео с тренировки и анонсировал возвращение.

«Феникс» готов вернуться в дело! Кто следующий соперник? Как думаете?» – написал боец MMA Александр Емельяненко в телеграм-канале.

Последний раз Емельяненко дрался в декабре-2022, когда проиграл блогеру Святославу Коваленко. 26 мая он проведет новый бой по боксу или MMA.

«Иди ты на ###, я тебя сейчас побью». Новый скандал с пьяным Емельяненко: помочился в аэропорту и задержал рейс

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr.aydar
Боярошник?
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Drony Planet
Бутылка водки?
Хотя нет, там без шансов
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
До следующего боя ещё пару раз успеет забухать
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мишаня Кравцов
Алкоголизм? Белочка? Инфаркт или инсульт?
Саня в посмешище превратился, вообще нисколько его не жаль. И ведь есть люди, которые говорят "зато он настоящий". Настоящий быдлан и дебилоид разве что.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CherenkovF
Главное не обоссаться, а соперник найдется)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФК Пушкино
Здоровья вагон у алкоборза походу)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Джи
твоя печень, прислужник
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витамин Витаминов
Феникс против Зелёного Змия.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Джи
Ответ Drony Planet
Бутылка водки? Хотя нет, там без шансов
сдастся Саша без боя)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M a y h e M
Беркова
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Следующий соперник асфальт или тазик с салатом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комнатный Герой💪
После сьёмки ролика увезли в реанимацию? Выглядит как старая бабушка которая по лестнице поднялась.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Хасбик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Digger86
Главный соперник Александра ждёт его каждый день в ближайшем алко-маркете
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михан Первый
Екатеринбургский полицейский
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Мне кажется, его даже Джигурда ушатает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forever and Ever
Cопернику у АЕ один - это стакан, и он побеждает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
**Iscander**
Опять настучат алкашу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
africanio
Хасбик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anton88sokolnikov@mail.ru
Бутылка в жопе 2, попробуй найти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
в Кофемании с утра можно поискать соперников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
думаю, следующий Киркоров. как раз жопу силиконом закачал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
Ответ Комнатный Герой💪
После сьёмки ролика увезли в реанимацию? Выглядит как старая бабушка которая по лестнице поднялась.
это очень старый ролик. сейчас у него седые волосы и борода.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxeg
Выглядит удручающе, конечно (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makhasamatman Buch
Загитова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий