Менеджер Емельяненко – о поединке с Ершовым: «Публике не угодишь, обвиняют во фрик-боях»

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак объяснил, почему Александр Емельяненко подерется с Евгением Ершовым.

Менеджер российского тяжеловеса считает, что на данном этапе Емельяненко нужен соперник такого уровня.

«Нашей публике не угодить. Даешь Дацика – все говорят, что убиваешь Сашу. Даешь соперника, который ему по силам: «Что вы устраиваете фрик-бои?»

Решение о бое именно с Ершовым было принято, исходя из многих факторов. Главное – текущее физическое состояние Александра.

Уже после этого поединка будем смотреть относительно других соперников. На текущий момент Ершов является оптимальным соперником для Саши», – сказал Бурчак.

Александр Емельяненко проведет бой с блогером Евгением Ершовым 26 мая

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7 комментариев

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Мага осторожный
Да публика чихать хотела на АЕ и его бои, странно что этому алконавту ещё такие гонорары платят
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Рус Киссенжер
то,что убиваете его,это точно. он сам не в состоянии принимать никакие решения,а врачи, допускающие его к боям,совершают уголовное преступление.
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artem klishin
Саша Емельяненко превратился в инструмент в руках жадного до денег беспринципного менеджера Бурчака. последнему плевать на АЕ, на его здоровье и состояние. полагаю, к этой вакханалии ещё какое-то количество человек причастно, в том числе организаторы таких боёв. совокупно позор всем. цирк уродов
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Нету Нету
жене тоже плевать на здоровье мужа АЕ
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Мага осторожный
Да публика чихать хотела на АЕ и его бои, странно что этому алконавту ещё такие гонорары платят
В современном мире такие персонажи живут ооочень хорошо и в деньгах явно не нуждаются.
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gilg@mesh
Ответ Мага осторожный
Да публика чихать хотела на АЕ и его бои, странно что этому алконавту ещё такие гонорары платят
Эти гонорары окупаются, значит, народ он собирает
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