Менеджер Емельяненко – о поединке с Ершовым: «Публике не угодишь, обвиняют во фрик-боях»

Никита Бурчак объяснил, почему Александр Емельяненко подерется с Евгением Ершовым.

Менеджер российского тяжеловеса считает, что на данном этапе Емельяненко нужен соперник такого уровня.

«Нашей публике не угодить. Даешь Дацика – все говорят, что убиваешь Сашу. Даешь соперника, который ему по силам: «Что вы устраиваете фрик-бои?»

Решение о бое именно с Ершовым было принято, исходя из многих факторов. Главное – текущее физическое состояние Александра.

Уже после этого поединка будем смотреть относительно других соперников. На текущий момент Ершов является оптимальным соперником для Саши», – сказал Бурчак.

Александр Емельяненко проведет бой с блогером Евгением Ершовым 26 мая