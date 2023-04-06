Камил Гаджиев: «Надеюсь, что Минеев к осени вернется из зоны СВО»

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев выразил надежду, что Владимир Минеев вернется из зоны боевых действий в ближайшие полгода.

«Да, он вернулся [в зону боевых действий]. О его боях рано говорить, его выступления откладываются минимум до осени. Надеюсь, что он в течение полугода вернется из тех мест, где сейчас находится», – ответил глава АМС Fight Nights.

Минеев – чемпион лиги AMC Fight Nights в среднем весе. В 2022 году он провел два боя по правилам кикбоксинга.

Напомним, что в ноябре Минеев приостановил карьеру для подготовки к отправке в зону боевых действий. Несколько недель назад он уехал в место проведения операции, а недавно получил увольнительную на три дня.

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