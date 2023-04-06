Камил Гаджиев: «Надеюсь, что Минеев к осени вернется из зоны СВО»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев выразил надежду, что Владимир Минеев вернется из зоны боевых действий в ближайшие полгода.

«Да, он вернулся [в зону боевых действий]. О его боях рано говорить, его выступления откладываются минимум до осени. Надеюсь, что он в течение полугода вернется из тех мест, где сейчас находится», – ответил глава АМС Fight Nights.

Минеев – чемпион лиги AMC Fight Nights в среднем весе. В 2022 году он провел два боя по правилам кикбоксинга.

Напомним, что в ноябре Минеев приостановил карьеру для подготовки к отправке в зону боевых действий. Несколько недель назад он уехал в место проведения операции, а недавно получил увольнительную на три дня.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

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22 комментария

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ks-1993
Ответ MU<3
Ничего себе у Вас познания. А как же отпуск раз в полгода вполне официальный? Лишь бы набросить, причём выдуманное
и это тоже
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Мага осторожный
Вроде был приличный человек, а оказалось тоже вата в голове
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Russ Ivan
Всем нашим вернуться целыми с Победой над нациками!
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ZeeraM
Здоровья Владимиру и всём наши парням и девушкам.
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MU<3
Ответ Иса Умаров
как можно с фронта брать увольнительное ?))))) цирк))) насколько я знаю где человек реально находится в боевых условиях и действиях, нет никаких увольнительных, если только тяжёлое ранение, контузия, без ног, без рук и т.д. а это всего лишь игра
Ничего себе у Вас познания.
А как же отпуск раз в полгода вполне официальный?
Лишь бы набросить, причём выдуманное
0
-2
-2
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ZeeraM
Ответ Иса Умаров
как можно с фронта брать увольнительное ?))))) цирк))) насколько я знаю где человек реально находится в боевых условиях и действиях, нет никаких увольнительных, если только тяжёлое ранение, контузия, без ног, без рук и т.д. а это всего лишь игра
Ты ошибаешься. Дают Увольнительные, отдохнуть, кто-то даже домой на пару дней приезжает.
+3
-3
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tyuiop tyuiop
Ответ Иса Умаров
как можно с фронта брать увольнительное ?))))) цирк))) насколько я знаю где человек реально находится в боевых условиях и действиях, нет никаких увольнительных, если только тяжёлое ранение, контузия, без ног, без рук и т.д. а это всего лишь игра
за свой счёт взял отгул
0
-1
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tyuiop tyuiop
Ответ Moddard
Я не понимаю зачем вообще Минееву эта клоунада с поездками в зону боевых действий. Все понимают, что ни в каких боях он участие принимать не будет, в лучшем случае пофоткается где-то возле. Мог остаться тут и проводить всякие патриотические семинары да тренировки для молодежи из ДНР/ЛНР, зачем этот цирк ломать было? Увольнительная спустя пару месяцев отъезда тоже неплохо звучит, можно вообще как в школе - с утра до обеда война, потом поспать и каша
а ко всей остальной клоунаде у тебя нет вопросов?
+2
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Антиполитпроект
Ответ Nasim Kaliev
Ого, пару минут, а смехуечки от заукраинствующих уже тут как тут
Ты ведь на фронте сейчас, да, запутинский?
+4
-1
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Александр Горлов
Ответ exzi-i
это еще и плюсуют.... вы где-то клоунский нос потеряли
хорошо, что ты нашёл
+2
0
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Иса Умаров
как можно с фронта брать увольнительное ?))))) цирк))) насколько я знаю где человек реально находится в боевых условиях и действиях, нет никаких увольнительных, если только тяжёлое ранение, контузия, без ног, без рук и т.д. а это всего лишь игра
+4
-1
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RomkiN
что тут за русофобский рай
+1
-6
-5
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tyuiop tyuiop
Ответ Алик Галеев
А остальные вернутся к осени?
вернутся все. некоторые конечно частями, но ведь все равно бы спились царь говорит
+7
-5
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Moddard
Я не понимаю зачем вообще Минееву эта клоунада с поездками в зону боевых действий. Все понимают, что ни в каких боях он участие принимать не будет, в лучшем случае пофоткается где-то возле. Мог остаться тут и проводить всякие патриотические семинары да тренировки для молодежи из ДНР/ЛНР, зачем этот цирк ломать было? Увольнительная спустя пару месяцев отъезда тоже неплохо звучит, можно вообще как в школе - с утра до обеда война, потом поспать и каша
+7
-1
+6
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tyuiop tyuiop
я чтот не понял, если он ушел на сво то какие откладываются до осени? бои начинаются прямо сейчас
+1
-2
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exzi-i
Ответ Серый
Вернется, обязательно. Но есть нюанс
это еще и плюсуют.... вы где-то клоунский нос потеряли
+8
-11
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Егор Павлов
Хотя бы частично. Добавил Камил.
+3
-8
-5
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Nasim Kaliev
Ого, пару минут, а смехуечки от заукраинствующих уже тут как тут
+8
-12
-4
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Julius Nwosu
Ну по крайней мере всё делом доказал. А не как всякие с потешными усиками. Который к тому же оказался ещё и трусом и быстро забыл всю свою любовь к УПЦ.
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Серый
Вернется, обязательно. Но есть нюанс
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dimitrii36
мы в ожидании грандиозного шухера, осень не каждому заидет, good luck
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Алик Галеев
А остальные вернутся к осени?
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