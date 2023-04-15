Минеев о решении баллотироваться в совет ДНР: «Нужно сделать так, чтобы люди почувствовали мирную жизнь»

Теги MMA AMC Fight Nights Политика Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал, почему решил баллотироваться в Народный совет ДНР.

«В первую очередь нужно сделать так, чтобы люди почувствовали мирную жизнь.

Сейчас нужно восстанавливать социальную инфраструктуру, больницы, школы, дороги, электросети, потому что с этим тут сложно.

Хочется быть полезным этому региону. В 2018 году мои друзья сделали мне предложение представлять донецкий клуб, тем самым ассоциировав его с Россией. Я с радостью согласился. С конца 2022 года я уже вступил в ряды Вооруженных сил.

Когда мы туда прибыли в первый раз, я увидел детей, которые, несмотря на происходящий ужас в городе, находили в себе силы тренироваться», – сказал чемпион АМС Fight Nights в средней весовой категории Владимир Минеев.

Владимир Минеев: «Сложно не быть патриотом, когда рос и воспитывался в семье офицера и патриота отечества»

Камил Гаджиев: «Вова Минеев отправился на спецоперацию. В понедельник сел то ли на автобус, то ли на поезд, и отбыл»

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DrDro
И слоган есть, в Бригаде 20 лет назад придумали: Он воевал, теперь он строит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Косетков
Лучше бы готовился свой народ защищать дома. Ситуация складывается страшная. Атакующие кланы захватить то смогли богатые земли Украины. А вот как делить то уже не знают. Непрекращающиеся удары Украины могут внести дисбаланс в силы кланов. И начнется война уже в России. Мой вам совет поддерживайте клан Шойгу. Хоть и создают из него образ главного виновника поражений. Но за всей этой грязью стоят другие кланы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GaasJT
Мда… Каким нужно быть куском 💩💩💩, чтобы пиар на такой теме разводить и пытаться заработать себе бонусы. И да, езжай тогда тренером, раз дети там тренируются. Что сразу депутатом то?! У любого нормального человека от всей этой ситуации должен быть минимум рвотный рефлекс!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Штангель
Депутат - это диагноз уже, ну или хотя бы траву легализовали тогда уж, что то у них там забористая
Американцы готовили диверсии с помощью украинских вшей, пишет «Парламентская газета», ссылаясь на доклад Госдумы России. Накануне парламентская комиссия опубликовала результаты расследования о работе биолабораторий США на Украине. Издание уточняет, что американские специалисты реализуют проект «Насекомые-союзники», США вкладывают миллионы долларов в синтетическую биологию. «Очевидно, что такой вид оружия может быть применен и в отношении людей и животных», — цитирует «Парламентская газета» авторов доклада. Американцы на Украине оценивали возможность передавать инфекции с помощью комаров, клещей и даже вшей. Они даже запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров. В описании к устройству сказано, что с его помощью войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для американских военнослужащих. Также Пентагон готовил боевых грачей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Томинов
"А вот в Волгодонске - не надо". Подумал "Русская кувалда" и депутат городской Думы Дмитрий Кудряшов.
Чисто для справки. Волгодонск, находится в 13 километрах от Ростовской атомной станции и плата за электричество и коммунальные услуги там порой достигает 9 000 рублей, при средней пенсии в 14 000 рублей.
Давай Володя Минеев, подымай с колен ДНР))...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanek1411
"Сейчас нужно восстанавливать социальную инфраструктуру, больницы, школы, дороги, электросети, потому что с этим тут сложно"

А, может, пусть этим лучше займутся люди с подходящим образованием, а не боец ММА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bellyashe
знаешь, что нужно сделать, чтобы люди почувствовали мирную жизнь? вывести войска с территории другой страны.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey A
Всё уничтожить и разрушить, чтобы потом говорить о восстановлении и помощи! А почему бы ему не в депутаты, а с такой физической подготовкой в добровольцы не пойти? Или он как и все "патриоты" других рад толкать туда, а сам в кресле посидит?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
лецимерный лецимер
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий5
Все мозги отбили
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gregari
Он решил отомстить за сдохнувшего брата украденными деньгами.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
То есть Минееву быть на передовой не понравилось. И опасно, и денег не хапнуть... Какой же Минеев хайпожор
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларичев
Люди почувствуют мирную жизнь, когда такие как ты оттуда уберутся.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Решил тёплое местечко на старость лет обеспечить. Сказки про то, что хочет улучшить жизнь людей, пусть оставит себе.... Все они туда идут под этим лозунгом, только через пару лет забывают об этом
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Басаев
Ответ Gregory Chernishov
Боец невидимого фронта 🤣
Ненавидимого
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr_simpson
Сейчас конечно же станет депутатом , и получит легальную отмазку от сво
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kso77
кто просил лезь туда жили люди спокойно , нет полезли непонятоно зачем...
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edem Useinov
Если он воюет, как он будет баллотироваться?! Если щас контракт нельзя разорвать)) видимо все ранние заявления оказались лапшой на уши
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergey para
СВО крутится,депутатство мутится.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Ответ Ебздрогыч
А как связан недалекий, мягко говоря неумный спортсмен, которого всю жизнь в голову били, с восстановлением инфраструктуры?
Так же, как и все спортсмены в думе. Их знает народ, их выбирает народ, они сидят в думе и нажимают нужные кнопки за хорошую зп. Схема очень простая и действенная.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Большаков
Ответ Fynshy1991
Вова, дак ты воевать поехал или "делать так чтоб люди почувствовали мирную жизнь"? Или у тебя эти два понятия не противоречат друг другу? С калашниковым в руках мы всех помирим, да Вова? Если без юмора - лицемер, каких поискать нужно
Комментарий скрыт
+1
-27
-26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fynshy1991
Вова, дак ты воевать поехал или "делать так чтоб люди почувствовали мирную жизнь"? Или у тебя эти два понятия не противоречат друг другу? С калашниковым в руках мы всех помирим, да Вова?
Если без юмора - лицемер, каких поискать нужно
+63
-5
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
А как связан недалекий, мягко говоря неумный спортсмен, которого всю жизнь в голову били, с восстановлением инфраструктуры?
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gregory Chernishov
Боец невидимого фронта 🤣
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий