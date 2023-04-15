Минеев о решении баллотироваться в совет ДНР: «Нужно сделать так, чтобы люди почувствовали мирную жизнь»

Владимир Минеев рассказал, почему решил баллотироваться в Народный совет ДНР.

«В первую очередь нужно сделать так, чтобы люди почувствовали мирную жизнь.

Сейчас нужно восстанавливать социальную инфраструктуру, больницы, школы, дороги, электросети, потому что с этим тут сложно.

Хочется быть полезным этому региону. В 2018 году мои друзья сделали мне предложение представлять донецкий клуб, тем самым ассоциировав его с Россией. Я с радостью согласился. С конца 2022 года я уже вступил в ряды Вооруженных сил.

Когда мы туда прибыли в первый раз, я увидел детей, которые, несмотря на происходящий ужас в городе, находили в себе силы тренироваться», – сказал чемпион АМС Fight Nights в средней весовой категории Владимир Минеев.

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