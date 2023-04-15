Минеев о решении баллотироваться в совет ДНР: «Нужно сделать так, чтобы люди почувствовали мирную жизнь»
Владимир Минеев рассказал, почему решил баллотироваться в Народный совет ДНР.
«В первую очередь нужно сделать так, чтобы люди почувствовали мирную жизнь.
Сейчас нужно восстанавливать социальную инфраструктуру, больницы, школы, дороги, электросети, потому что с этим тут сложно.
Хочется быть полезным этому региону. В 2018 году мои друзья сделали мне предложение представлять донецкий клуб, тем самым ассоциировав его с Россией. Я с радостью согласился. С конца 2022 года я уже вступил в ряды Вооруженных сил.
Когда мы туда прибыли в первый раз, я увидел детей, которые, несмотря на происходящий ужас в городе, находили в себе силы тренироваться», – сказал чемпион АМС Fight Nights в средней весовой категории Владимир Минеев.
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Американцы готовили диверсии с помощью украинских вшей, пишет «Парламентская газета», ссылаясь на доклад Госдумы России. Накануне парламентская комиссия опубликовала результаты расследования о работе биолабораторий США на Украине. Издание уточняет, что американские специалисты реализуют проект «Насекомые-союзники», США вкладывают миллионы долларов в синтетическую биологию. «Очевидно, что такой вид оружия может быть применен и в отношении людей и животных», — цитирует «Парламентская газета» авторов доклада. Американцы на Украине оценивали возможность передавать инфекции с помощью комаров, клещей и даже вшей. Они даже запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров. В описании к устройству сказано, что с его помощью войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для американских военнослужащих. Также Пентагон готовил боевых грачей
Чисто для справки. Волгодонск, находится в 13 километрах от Ростовской атомной станции и плата за электричество и коммунальные услуги там порой достигает 9 000 рублей, при средней пенсии в 14 000 рублей.
Давай Володя Минеев, подымай с колен ДНР))...
А, может, пусть этим лучше займутся люди с подходящим образованием, а не боец ММА?
Если без юмора - лицемер, каких поискать нужно