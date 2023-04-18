Гаджиев – о решении Минеева баллотироваться в совет ДНР: «Многие выдающиеся спортсмены совместили карьеру с политикой»

Камил Гаджиев прокомментировал решение Владимира Минеева баллотироваться в совет ДНР.

«Я пока это не обсуждал с Владимиром. У меня к этому нет комментария, я в этом не очень сильно разбираюсь. Я больше оцениваю его спортивные перспективы, где‑то общественные, а политические в меньшей степени.

Он там находится, оценивает, видимо, текущую ситуацию и понимает, что может быть полезен и актуален в политической ниве. Ну это логично – многие выдающиеся спортсмены свою дальнейшую карьеру совместили с политикой. В этом плане он не оригинален. Но не у всех получилось, как мы знаем.

Думаю, что у Вовы с большей долей вероятности может получиться на благо всем – стране, людям, самому себе. Он основательный парень», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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