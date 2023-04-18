Гаджиев – о решении Минеева баллотироваться в совет ДНР: «Многие выдающиеся спортсмены совместили карьеру с политикой»

Теги MMA Камил Гаджиев Политика Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев прокомментировал решение Владимира Минеева баллотироваться в совет ДНР.

«Я пока это не обсуждал с Владимиром. У меня к этому нет комментария, я в этом не очень сильно разбираюсь. Я больше оцениваю его спортивные перспективы, где‑то общественные, а политические в меньшей степени.

Он там находится, оценивает, видимо, текущую ситуацию и понимает, что может быть полезен и актуален в политической ниве. Ну это логично – многие выдающиеся спортсмены свою дальнейшую карьеру совместили с политикой. В этом плане он не оригинален. Но не у всех получилось, как мы знаем.

Думаю, что у Вовы с большей долей вероятности может получиться на благо всем – стране, людям, самому себе. Он основательный парень», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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9 комментариев

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Ебздрогыч
Будем честны, ни у кого из спортсменов не получилось, все стали серой массой прихлебателей, на кнопочки нажимателей. И этот такой же
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El Fenomeno 9️⃣
Минеев там родину защищать собрался или по кабинетам бегать?
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Melnikov1968
Когда Минеев успел стать выдающимся? Что он вообще выиграл в своей карьере?
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Alexandr Tarakanoff
А были случаи, когда спортсмены в России становились великими политиками?
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fedorbazaykin
Тут то ещё с Гумом придётся совмещать
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Ебздрогыч
Будем честны, ни у кого из спортсменов не получилось, все стали серой массой прихлебателей, на кнопочки нажимателей. И этот такой же
Для работы политиком, а это работа как никак, нужно специальное образование. А у спортсменов, как правило, и среднее только на бумажке...
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Алексей Дольский
Только он не выдающийся спортсмен. И в окопах он не был.
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Никита Зетилов
Многие известные военные преступники совместили карьеру со спортом!
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