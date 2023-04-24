Вице-президент ACA – о сравнениях Павловича с Федором: «Для этого Сергею нужно победить Джонса, Нганну, Миочича и Гана»
Асланбек Бадаев считает неправильным сравнивать Сергея Павловича и Федора Емельяненко.
По мнению вице-президента ACA, Сергею Павловичу для этого нужно выиграть титул UFC, победив при этом всю элиту тяжелого веса.
«Павлович – боец не того уровня в плане медийной узнаваемости. Плюс сейчас немного другая эпоха. Так что, у них нет ничего общего…
Ни Павлович, ни Минаков, ни Волков – никто из них не сможет затмить Федора. Потому что он был единственным, уникальным, первопроходцем.
Чтобы Павловичу превзойти наследие Федора, ему нужно стать чемпионом UFC и провести несколько защит. Побить сильнейших тяжеловесов своего времени.
Безусловно, если он выиграет у Джонса, это будет серьезный скачок в этом направлении. У Миочича, Нганну, Гана.
Считаю, этих имен будет достаточно, чтобы Павловича поставить в один ряд с Федором», – сказал Бадаев.
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