Вице-президент ACA – о сравнениях Павловича с Федором: «Для этого Сергею нужно победить Джонса, Нганну, Миочича и Гана»

Асланбек Бадаев считает неправильным сравнивать Сергея Павловича и Федора Емельяненко.

По мнению вице-президента , Сергею Павловичу для этого нужно выиграть титул UFC, победив при этом всю элиту тяжелого веса.

«Павлович – боец не того уровня в плане медийной узнаваемости. Плюс сейчас немного другая эпоха. Так что, у них нет ничего общего…

Ни Павлович, ни Минаков, ни Волков – никто из них не сможет затмить . Потому что он был единственным, уникальным, первопроходцем.

Чтобы Павловичу превзойти наследие Федора, ему нужно стать чемпионом UFC и провести несколько защит. Побить сильнейших тяжеловесов своего времени.

Безусловно, если он выиграет у Джонса, это будет серьезный скачок в этом направлении. У Миочича, Нганну, .

Считаю, этих имен будет достаточно, чтобы Павловича поставить в один ряд с Федором», – сказал Бадаев.

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