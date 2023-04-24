Боец UFC Алексеева – о письмах фанатов: «Хотят полизать ножки и готовы заплатить за это»

Ирина Алексеева рассказала, что подписчики предлагают купить поношенные кроссовки.

«Там мне такое пишут! «Я хочу полизать твои ножки и готов за это заплатить». Я отвечаю, что мои ноги бесценны, так он говорит: «Давай, я твои кроссовки куплю и буду их нюхать». Я обожаю отвечать на что-то такое.

Когда мне пишут нормальное, я сразу удаляю, а когда какие-то извращенцы, прям по кайфу. Я отвечаю просто: «Сколько?» – «Восемь тысяч» – «Долларов?» – «Нет, ты что, рублей». Я отвечаю: «У меня кроссовки стоят восемь тысяч, какая мне с этого выгода?» – «Ну у меня больше нет».

Думаю, ничего себе. Сейчас ценник взлетел, кроссовки стали дороже, а если они с запахом моих ног, то это умножить на пять как минимум», – сказала Ирина Алексеева.

Напомним, что в ночь на 30 апреля Алексеева дебютирует в UFC, подравшись со Штефани Эггер.

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