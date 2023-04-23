Боец UFC Алексеева: «Хочу приехать в Казахстан, но нет времени»

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева рассказала о желании приехать на родину после победы в UFC.

– В случае победы не хотите приехать в Казахстан?

– У меня всегда есть такое желание, но нет времени. Как оно появится, приеду туда. Может быть, этим летом. Но я столько раз загадывала съездить туда, а потом то одно, то другое. Сейчас я даже дома в Челябинске не была с середины декабря. За это время накопилось много дел по машине и по квартире. Когда разберусь с ними, подумаю.

Из Челябинска не очень удобно добираться. Там заоблачные цены на самолеты, как будто я лечу в Таиланд. Обычно я еду к своей бабушке в Балаково, там ночую и оттуда уже еду в Казахстан, потому что так удобнее, – сказала Алексеева.

Алексеева родилась в Казахстане, и в 14 лет переехала в Россию. В конце апреля Алексеева дебютирует в UFC в бою против швейцарки Штефани Эггер.

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