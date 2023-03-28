Гаджиев ответил Алексеевой, назвавшей девушек в Fight Nights колхозницами: «Не вспомнил, кто такая Алексеева, а у нас дралась Енджейчик»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев ответил бойцу UFC Ирине Алексеевой, назвавшей спортсменок в промоушене колхозницами.
«Я пока не вспомнил, кто такая Ирина Алексеева. У нас дрались Юля Березникова и Йоанна Енджейчик.
Если для нее Енджейчик – колхозница, тогда Алексеевой нужно задуматься, как она смотрит ММА», – сказал Гаджиев.
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