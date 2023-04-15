Боец UFC Алексеева: «Я наслышана об Асу Алмабаеве. Его имя было на слуху в российских промоушенах»

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала подписание контрактов Асу Алмабаева и Азата Максума с промоушеном Даны Уайта.

- В UFC подписали казахстанцев Асу Алмабаева и Азата Максума. Знакомы с ними?

– Я наслышана об Асу Алмабаеве. Его имя было на слуху в российских промоушенах. Азата я не знаю, по видимому, он дрался в Казахстане, либо где-то за границей. Очень классно, что эти ребята с Казахстана теперь в UFC. Для меня это гордость. Казахстан – моя родина, где я родилась, – сказала Алексеева.

В апреле Алексеева дебютирует в UFC в бою с представительницей Швейцарии Штефани Эггер (8-3). На счету 32-летней Алексеевой пять боев по правилам ММА. В последний раз она дралась в октябре 2021 года, когда победила единогласным решением судей Стефани Лило Пейдж.

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