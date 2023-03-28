Боец UFC Алексеева – о сравнениях с Рондой Раузи: «Самое главное, что не с какой-то стремной бомжихой»

Боец UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос о сравнениях с бывшей чемпионкой .

«Самое главное, что меня не с какой-то стремной бомжихой сравнивают. Меня сравнивают со звездой мирового масштаба. Мне это льстит.

Я прекрасно понимаю, что сравнение идет не по спортивным регалиям, званиям, а чисто внешне. Но тоже приятно», – сказала Алексеева, которая подписала с UFC контракт в 2022 году, но пока так и не провела ни одного боя под эгидой промоушена.

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