Боец UFC Алексеева – о сравнениях с Рондой Раузи: «Самое главное, что не с какой-то стремной бомжихой»

Теги UFC Ронда Раузи Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос о сравнениях с бывшей чемпионкой Рондой Раузи.

«Самое главное, что меня не с какой-то стремной бомжихой сравнивают. Меня сравнивают со звездой мирового масштаба. Мне это льстит.

Я прекрасно понимаю, что сравнение идет не по спортивным регалиям, званиям, а чисто внешне. Но тоже приятно», – сказала Алексеева, которая подписала с UFC контракт в 2022 году, но пока так и не провела ни одного боя под эгидой промоушена.

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2 комментария

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Мага осторожный
Кто ж ее с Рондой то сравнил? 🤣🤣🤣
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Азамат Сериков
Интересно,о ком это она?
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