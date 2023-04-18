Боец MMA Алексеева: «Не знаю, почему на сайте UFC мне поставили казахстанский флаг»

Российский боец UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос, будет ли она представлять Казахстан в дебютном поединке в организации.

«Я ничего не знаю, моя хата с краю. Наверное, ошибка. Если честно, то я не знаю, почему на сайте UFC мне поставили казахстанский флаг. Откровенно говоря, мне все равно, какой там будет флаг, самое главное, что я в UFC. Все равно все знают, кто я и откуда», – сказала Алексеева.

Напомним, что ранее на официальном сайте UFC Алексеева была представлена как боец из Казахстана. Ирина родилась в Казахстане, и в 14 лет переехала в Россию.

В конце апреля Алексеева дебютирует в UFC в бою против швейцарки Штефани Эггер.

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