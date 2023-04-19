UFC ищет Царукяну соперника на номерной турнир 6 мая (Metaratings)

Теги UFC MMA Арман Царукян UFC 288 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 7 мая в Нью-Джерси пройдет UFC 288. На нем может выступить Арман Царукян.

Сейчас промоушен ищет ему соперника. Ранее Царукян в ночь на 30 апреля планировал подраться в главном событии UFC Fight Night против Ренато Мойкано, но соперник снялся с турнира.

В декабре-2022 Царукян провел бой против Дамира Исмагулова и победил единогласным решением судей.

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6 комментариев

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Vasiliy S
Ответ Игорь Южный
Дайте ему Дариуша.
Дариушу нет смысла соглашаться
Бой с Оливерой перенесут, судя по словам самого Чарльза, не сильно далеко
А рисковать с коротким уведомлением - смысла нет
+3
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+3
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Игорь Южный
Дайте ему Дариуша.
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SGambler
Ладно, я готов драться с ним.
+2
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Сергей Осипов
На авито подали объявление?
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jonnysilverhand01
Могу выскочить с ним за 50 тысяч долларов !
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Bosniec
Если подраться ради практики и срубить бабок, то Дос Аньос, если подняться повыше в рейтинге, то попробовать уломать Порье. Остальные то в принципе заняты.
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