UFC ищет Царукяну соперника на номерной турнир 6 мая (Metaratings)

В ночь на 7 мая в Нью-Джерси пройдет UFC 288. На нем может выступить Арман Царукян.

Сейчас промоушен ищет ему соперника. Ранее Царукян в ночь на 30 апреля планировал подраться в главном событии UFC Fight Night против Ренато Мойкано, но соперник снялся с турнира.

В декабре-2022 Царукян провел бой против Дамира Исмагулова и победил единогласным решением судей.

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