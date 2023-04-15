Арман Царукян вызвал Бенеила Дариуша на бой: «Ты знаешь, что нет причин откладывать это»

Арман Царукян бросил вызов Бенеилу Дариушу.

Поединок Дариуша с бразильцем Чарльзом Оливейрой перенесен из-за травмы последнего.

Россиянин Арман Царукян отреагировал на эту информацию в соцсетях.

«Ты знаешь, что нет причин откладывать это. Я уже здесь, Бенеил», – написал Царукян.

Напомним, что турнир UFC 288 состоится 7 мая в Нью-Джерси.

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