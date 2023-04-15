Арман Царукян вызвал Бенеила Дариуша на бой: «Ты знаешь, что нет причин откладывать это»

Теги UFC MMA Арман Царукян Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян бросил вызов Бенеилу Дариушу.

Поединок Дариуша с бразильцем Чарльзом Оливейрой перенесен из-за травмы последнего.

Россиянин Арман Царукян отреагировал на эту информацию в соцсетях.

«Ты знаешь, что нет причин откладывать это. Я уже здесь, Бенеил», – написал Царукян.

Напомним, что турнир UFC 288 состоится 7 мая в Нью-Джерси.

Бой Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша перенесут из-за травмы бразильца

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2 комментария

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Фрэнк Канистра
Слишком большие риски для Дариуша. Арман очень крепкий соперник, с которым просто не будет никому из лёгкого веса, а профита от возможной победы - минимум: рейтинг у Армана не очень высокий, скальпов звездных тоже нет пока.
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leppyanen
А было бы интересно
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