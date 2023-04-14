Ренато Мойкано снялся с боя против Армана Царукяна (MMA Junkie)
Поединок между Арманом Царукяном и Ренато Мойкано отменен.
Мойкано не сможет подраться из-за травмы. Руководство UFC ищет для Царукяна нового соперника.
Бой между Арманом Царукяном и Ренато Мойкано должен был пройти 30 апреля и возглавить турнир UFC Fight Night 223.
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