Ренато Мойкано снялся с боя против Армана Царукяна (MMA Junkie)

Теги UFC MMA Ренато Мойкано Арман Царукян UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Поединок между Арманом Царукяном и Ренато Мойкано отменен.

Мойкано не сможет подраться из-за травмы. Руководство UFC ищет для Царукяна нового соперника.

Бой между Арманом Царукяном и Ренато Мойкано должен был пройти 30 апреля и возглавить турнир UFC Fight Night 223.

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1 комментарий

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DonaldBrashear 2.0
Царукян как раз недоволен был этим соперником, мол, в рейтинге ниже и имя не стоящее, а теперь соперник еще хуже будет наверное. Из рейтинга наверное никто не выйдет спасать турнир, да и вес трудно сделать будет, или может кто поднимется из полулегкого веса.
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