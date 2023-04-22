Бывшая девушка Энди Руиса обвинила боксера в домашнем насилии и жестоком обращении с детьми

Бывшая девушка экс-чемпиона мира по боксу Энди Руиса обвинила боксера в насилии.

Джулия Лемус подала судебный иск в отношении Энди Руиса, обвинив боксера в сексуальном, моральном и физическом насилии. Помимо этого, девушка сообщила о жестоком обращении с детьми. Она также уточнила, что боксер в это время находился в алкогольном и наркотическом опьянении.

Руис отрицает все обвинения, утверждая, что инициатором всех конфликтов была сама Лемус.

6 апреля суд вынес временный запрет Энди на приближение к девушке ближе чем на 100 метров, а также назначил Джулию единственным опекуном их детей.

Судебное заседание состоится в понедельник.

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