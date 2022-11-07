Руис указал на ошибки Рамиреса в бою с Биволом: «Нужен был мексиканский стиль прессинга»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе заявил, что действовал слишком пассивно в бою с , который, по мнению Энди, превзошел мексиканца в подвижности.

«Бивол передвигался по рингу, делал то, что и обычно. Рамиресу нужно было больше прессинговать, выбрасывать больше ударов, ломать Бивола.

Не знаю, все происходит не просто так. Рамиресу нужен был мексиканский стиль прессинга, необходимо было выбрасывать комбинации.

Обычно он медленно стартует, но затем начинает наносить удары и побеждает. Впрочем, я поздравляю обоих бойцов, потому что нужно быть воином, чтобы выйти на ринг. Там мы рискуем жизнью, чтобы накормить наши семьи», – сказал Руис.

Бивол – о выходе на бой без флага: «Было такое правило, что без него выходим»

Бивол заявил, что пока не считает себя лучшим в мире: «Мне нужны еще победы и еще пояса»