Хирн – о следующем поединке Тайсона Фьюри: «Энди Руис, 22 июля»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Энди Руис-младший бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн назвал имя следующего соперника Тайсона Фьюри.

«С кем подерется Фьюри? Энди Руис, 22 июля», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Последний раз Тайсон Фьюри дрался в декабре, когда победил Дерека Чисору техническим нокаутом. В сентябре-2022 Энди Руис выиграл у Луиса Ортиса, став обязательным претендентом на пояс WBC.

Тайсон Фьюри анонсировал следующий бой: «Король тяжелого веса возвращается»

Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком

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3 комментария

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alex8585
До 22 июля можно ещё 2 раза подраться
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Имя Фамилия
битва жиробасов))
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Денис Романов
мешкобой
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