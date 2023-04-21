Хирн – о следующем поединке Тайсона Фьюри: «Энди Руис, 22 июля»

Эдди Хирн назвал имя следующего соперника Тайсона Фьюри.

«С кем подерется Фьюри? Энди Руис, 22 июля», – сказал промоутер .

Последний раз дрался в декабре, когда победил Дерека Чисору техническим нокаутом. В сентябре-2022 Энди Руис выиграл у Луиса Ортиса, став обязательным претендентом на пояс WBC.

Тайсон Фьюри анонсировал следующий бой: «Король тяжелого веса возвращается»

Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком