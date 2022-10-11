Уайлдер нацелен на бой с Усиком: «Я отберу его титулы и дам шанс Энди Руису»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что хочет получить бой за титулы WBA, WBO и IBF против Александра Усика.

«Если у меня будет выбор, то конечно я пойду за Усиком. Я пойду за Усиком, отберу титулы, а затем дам шанс Энди Руису.

Вот как это работает. Кто бы ни пошел по такому пути? Мы в этом бизнесе, чтобы добиться величия и собирать пояса.

Итак, если у вас есть чемпион, который дает вам шанс, почему вы должны отказаться от этого?» – сказал «Бронзовый бомбардировщик».

Уайлдер про бой с Усиком: «Надеюсь, что он человек слова»

Менеджер Усика: «Если со стороны Фьюри не будет никаких оправданий, то мы подеремся в феврале»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные