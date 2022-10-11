Уайлдер нацелен на бой с Усиком: «Я отберу его титулы и дам шанс Энди Руису»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе заявил, что хочет получить бой за титулы WBA, WBO и IBF против .

«Если у меня будет выбор, то конечно я пойду за Усиком. Я пойду за Усиком, отберу титулы, а затем дам шанс .

Вот как это работает. Кто бы ни пошел по такому пути? Мы в этом бизнесе, чтобы добиться величия и собирать пояса.

Итак, если у вас есть чемпион, который дает вам шанс, почему вы должны отказаться от этого?» – сказал «Бронзовый бомбардировщик».

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