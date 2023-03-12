Хирн – о бое Фьюри и Усика: «Не думаю, что он пройдет 29 апреля. Не верю, что Тайсон примет 6-недельный лагерь»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возможном поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Я выскажу свое мнение, и если я ошибаюсь, все мне это припомнят. Нет, я не думаю, что бой пройдет 29 апреля.

Но я надеюсь, что он состоится. Усик считает это блефом, так что дело за Тайсоном Фьюри. Я не верю, что он примет шестинедельный тренировочный лагерь для такого боя», – сказал Хирн.

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1 комментарий

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ЛТМ
Тайсону не нужен лагерь против Усика, он может среди ночи встать, одеть халат, сесть в такси, приехать и нокаутировать того в первом раунде.
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