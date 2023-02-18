Хирн – про бой Усика и Фьюри: «Он недостаточно большой для Саудовской Аравии. И недостаточно большой для тех денег, которые требует Тайсон»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн рассказал о трудностях организации поединка за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Этот бой недостаточно большой для Саудовской Аравии. Этот бой недостаточно большой для тех денег, которые требует Тайсон Фьюри, потому что в поединке не участвует Энтони Джошуа.

Эй Джей мог бы стать единственным парнем, который привлечет такие деньги, и надеюсь, мы сможем организовать этот бой. Тогда Фьюри получит ту сумму, которую хочет», – сказал Хирн.

Боб Арум сообщил, что Усик и Фьюри подерутся в Лондоне. Контракт на бой почти подписан

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