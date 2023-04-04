Хирн – о Нганну в боксе: «У него нет шансов против топ-20 тяжелого веса»

Теги тяжелый вес UFC Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Дерек Чисора Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Эдди Хирн Фрэнсис Нганну Джермейн Франклин Бокс/MMA/UFC

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о шансах бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

«Вы не сможете и через миллион лет, имея навыки Фрэнсиса Нганну в боксе, выйти на ринг и соревноваться в мастерстве с профи.

Не только с Джошуа, но и с любым из топ-20 тяжелого веса, но фишка дивизиона в том, что ты можешь нокаутировать кого-то.

Но Фьюри – это ужасный бой для Фрэнсиса Нганну, потому что он будет просто играть с ним.

Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джермейн Франклин. У него нет никаких шансов против этих парней, кроме жесткого размена и попытки нокаута», – сказал Хирн.

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3 комментария

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Analjinn
Ответ Комнатный Герой💪
Это у меня нет шансов против топовых тяжей бокса, а у Нганну как минимум в первых раундах есть. Даже существует специальный термин - апсет, который появился не просто так. Нганну - это прототип Деонтея Уайлдера, которого обзывали колхозником, но который из 43 своих побед 42 одержал нокаутом, и защитил свой пояс 10 раз! Нганну бронированный, и он становится лучше. В наши дни у него есть все возможности скинуть вес, найти крутой зал и классного тренера. Он ничем не обременён. Пока вы здесь поливаете его стереотипной грязью он пашет в зале и я верю что он может удивить. Пересмотрите последний бой со Стипе Миочичем - уже там видно что Нганну стал лучше. На мой взгляд Нганну самый грозный тяж UFC из всех. Был Кейн, но вы посмотрите что Нганну с ним сделал...
Бокс это как бы другой вид спорта. У Нганну против профи топов шансов нет. Уайлдер поздно начал, но поздно это 20 лет и всё равно это бросается в глаза.
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Комнатный Герой💪
Это у меня нет шансов против топовых тяжей бокса, а у Нганну как минимум в первых раундах есть. Даже существует специальный термин - апсет, который появился не просто так. Нганну - это прототип Деонтея Уайлдера, которого обзывали колхозником, но который из 43 своих побед 42 одержал нокаутом, и защитил свой пояс 10 раз! Нганну бронированный, и он становится лучше. В наши дни у него есть все возможности скинуть вес, найти крутой зал и классного тренера. Он ничем не обременён. Пока вы здесь поливаете его стереотипной грязью он пашет в зале и я верю что он может удивить. Пересмотрите последний бой со Стипе Миочичем - уже там видно что Нганну стал лучше. На мой взгляд Нганну самый грозный тяж UFC из всех. Был Кейн, но вы посмотрите что Нганну с ним сделал...
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melmi
Все здраво
Бои Нгангу против профессиональных боксировал это обычный PR и попытка срубить денег на фоне своего имени( бывший чемпион UFC)
Все прекрасно понимают , что не будь он бывшим чемпионом, то уровень интереса к нему стремился бы к нулю
А так для меня это бои будут уровня братьев Пол-медийно , но не интересно
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