Хирн – о Нганну в боксе: «У него нет шансов против топ-20 тяжелого веса»

Британский промоутер поделился мыслями о шансах бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.

«Вы не сможете и через миллион лет, имея навыки Фрэнсиса Нганну в боксе, выйти на ринг и соревноваться в мастерстве с профи.

Не только с , но и с любым из топ-20 тяжелого веса, но фишка дивизиона в том, что ты можешь нокаутировать кого-то.

Но Фьюри – это ужасный бой для , потому что он будет просто играть с ним.

, , Дерек Чисора, Джермейн Франклин. У него нет никаких шансов против этих парней, кроме жесткого размена и попытки нокаута», – сказал Хирн.

Альдо: «Нганну выстрелил себе в ногу. Думаю, в UFC зарплаты выше, чем в боксе»

Нганну сфотографировался со Шварценеггером