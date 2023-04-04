Хирн – о Нганну в боксе: «У него нет шансов против топ-20 тяжелого веса»
Британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о шансах бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну в профессиональном боксе.
«Вы не сможете и через миллион лет, имея навыки Фрэнсиса Нганну в боксе, выйти на ринг и соревноваться в мастерстве с профи.
Не только с Джошуа, но и с любым из топ-20 тяжелого веса, но фишка дивизиона в том, что ты можешь нокаутировать кого-то.
Но Фьюри – это ужасный бой для Фрэнсиса Нганну, потому что он будет просто играть с ним.
Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джермейн Франклин. У него нет никаких шансов против этих парней, кроме жесткого размена и попытки нокаута», – сказал Хирн.
Альдо: «Нганну выстрелил себе в ногу. Думаю, в UFC зарплаты выше, чем в боксе»
Бои Нгангу против профессиональных боксировал это обычный PR и попытка срубить денег на фоне своего имени( бывший чемпион UFC)
Все прекрасно понимают , что не будь он бывшим чемпионом, то уровень интереса к нему стремился бы к нулю
А так для меня это бои будут уровня братьев Пол-медийно , но не интересно