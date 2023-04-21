Тайсон Фьюри анонсировал следующий бой: «Король тяжелого веса возвращается»

Тайсон Фьюри анонсировал следующий поединок.

«У меня есть одна очень важная новость – дата предстоящего боя. Это будет монструозный поединок. Оставайтесь на связи, ведь король тяжелого веса возвращается», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри летом может подраться с Энди Руисом.

«Чушь собачья». Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о «турнире четырех»

Промоутер Фьюри – о возможном бое с Джошуа: «Мы не получили от них ни одного звонка»