Тайсон Фьюри анонсировал следующий бой: «Король тяжелого веса возвращается»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри анонсировал следующий поединок.

«У меня есть одна очень важная новость – дата предстоящего боя. Это будет монструозный поединок. Оставайтесь на связи, ведь король тяжелого веса возвращается», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что Фьюри летом может подраться с Энди Руисом.

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8 комментариев

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Чукотский политпроект
Опять бой с Чисорой?
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Вася Енотов
Человек, который не сделал достаточно для того чтоб в хэви был абсолютный чемпион, не может считаться королём. Да, Фьюри подарил миру фантастические поединки с Деонтеем и когда-то сотворил сенсацию, отобрав пояса у Кличко.... Но нужно оставаться в движении, биться с лучшими и принимать вызовы. Так и куется наследие. Но Фьюри похоже охотнее будет околачивать Чисоро-Руизов.... Увы
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OKUZ
Если честно бокс давно превратился в унылое го.но, дерутся раз в триста лет и одни короли только языками чешут,а только ноль 😒
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Фикиск Фусов
Все ждали боя с Усом, но смазка не удалась
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Мага осторожный
В последнее время от Фьюри одна болтовня
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Mike From Moscow
скриньте - это будет бой с Чисорой!
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Dylan Walker
Ответ Фикиск Фусов
Все ждали боя с Усом, но смазка не удалась
Можно сказать плюнули и не пошло дело...
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