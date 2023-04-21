Энтони Джошуа: «Я на 95% уверен, что бой с Уайлдером состоится»
Энтони Джошуа высказался о потенциальном поединке с Деонтеем Уайлдером.
«Я на 95% уверен, что этот бой состоится. Уайлдер очень хорош, я его уважаю. Знаю, что это будет тяжелый поединок, но я уверен в своих силах. Я более разносторонний боксер», – сказал экс-чемпион мира Энтони Джошуа.
Ранее стало известно, что бой между Джошуа и Деонтеем Уайлдером может состояться в декабре в Саудовской Аравии.
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