Энтони Джошуа: «Я на 95% уверен, что бой с Уайлдером состоится»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа высказался о потенциальном поединке с Деонтеем Уайлдером.

«Я на 95% уверен, что этот бой состоится. Уайлдер очень хорош, я его уважаю. Знаю, что это будет тяжелый поединок, но я уверен в своих силах. Я более разносторонний боксер», – сказал экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

Ранее стало известно, что бой между Джошуа и Деонтеем Уайлдером может состояться в декабре в Саудовской Аравии.

Уайлдер – о бое против Джошуа: «Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом»

Тренер Уайлдера: «Хочу, чтобы Деонтей подрался с Джошуа»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aibek Mak
Это шанс для одного как и для другого чтобы опять выйти на те позиции где они были , а тот кто проиграет наверное уже все.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D
Ответ Aibek Mak
Это шанс для одного как и для другого чтобы опять выйти на те позиции где они были , а тот кто проиграет наверное уже все.
думаю Деонтей победит нокаутом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murad995
Неожиданно от Энтони
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий