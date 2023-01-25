Менеджер Уайлдера – о бое с Джошуа: «Мы предложили ему 50 млн долларов, но он отказался. Деонтей так расстроился, что заплакал»

, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу , заявил, что отказался от поединка с американцем.

«Я позвонил Деонтею, когда выяснилось, что они не собираются с нами драться. Он так расстроился, что заплакал.

Готов поспорить, что если Джошуа тоже заплакал, но от облегчения. Джошуа сказал: «Я подерусь, если получу 50 млн долларов за бой».

Тогда мы предложили ему 50 млн за бой в Лас-Вегасе, но он отказался. Он не захотел связываться с нами, и вы понимаете, что это его право», – сказал Финкель.

«В случае поражения все будет кончено». Хирн анонсировал бой Джошуа в апреле

«Любить хорошее в себе – нормально». Уайлдер обнял и поговорил с собственной скульптурой