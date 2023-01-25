Менеджер Уайлдера – о бое с Джошуа: «Мы предложили ему 50 млн долларов, но он отказался. Деонтей так расстроился, что заплакал»

Теги тяжелый вес Шелли Финкель Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира по боксу Деонтея Уайлдера, заявил, что Энтони Джошуа отказался от поединка с американцем.

«Я позвонил Деонтею, когда выяснилось, что они не собираются с нами драться. Он так расстроился, что заплакал.

Готов поспорить, что если Джошуа тоже заплакал, но от облегчения. Джошуа сказал: «Я подерусь, если получу 50 млн долларов за бой».

Тогда мы предложили ему 50 млн за бой в Лас-Вегасе, но он отказался. Он не захотел связываться с нами, и вы понимаете, что это его право», – сказал Финкель.

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17 комментариев

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Сяява
Если бы этот бой состоялся, то Усик никогда не увидел бы пояса в тяжёлом весе.
Усик отличный боксёр, но в первую очередь очень везучий, что с суперсерией, что с тем, что смог добраться до мёртвого Джошуа с тремя с поясами.
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Александр Баранов
Ответ Руслан Мамедрзаев
Не травму бы симулировал после пару пропущенных )
Да там и симулировать не надо
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Арни Терминатор
Ответ eazyjet
Нганну и на 20 согласится
Конечно и хайп будет не меньше, как никак чемпион юфс .
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eazyjet
Ответ Арни Терминатор
Мля 50лямов $ и он отказался? кошмар...предложите Нгано он с удовольствием согласится.
Нганну и на 20 согласится
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Руслан Мамедрзаев
Ответ x3m@mail333.com
И умер
Не травму бы симулировал после пару пропущенных )
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Мама Живанилда
Это был бы последний гвоздь в крышку гроба, вот и отказался
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Мама Живанилда
Ответ Руслан Мамедрзаев
За такие деньги я бы с Фьюри и Уайлдером вместе 1х2 вышел бы 😆😆
Так выйти не проблема вообще, проблема заслужить и добраться до этой возможности
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x3m@mail333.com
Ответ Руслан Мамедрзаев
За такие деньги я бы с Фьюри и Уайлдером вместе 1х2 вышел бы 😆😆
И умер
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AlDsh
Уайлдер-Нганну ..,
+1
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Алексей Иванов
Сказки голимые, это именно Уайлдер отказался от предложения команды Джошуа,причем именно команда Уайлдера много раз сливалась с боя с Джошуа,то вместо боя с Джошуа выбрал реванш с пристарелым Ортисом то еще какие то отмазки,причем они сами признавались и не раз
Уайлдер и его команда одни из самых подлейших в боксе
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dmitrii7856@icloud.com
Джошуа нужен бой с кем-то типо Хелениуса что бы почувствовать уверенность после 3 поражений в подряд , а так поколотит мешков для котировок в рейтинге и когда Фьюри заберёт все пояса и опять завершит карьеру будет шанс их подобрать ещё разок
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-3
-3
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Demon69
Бронзовый бомбардировщик, очень чувственный человек-верю ,что заплакал
+3
-1
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Евгений Лаптев
Это был единственный шанс для Джошуа. И именно британцу этот бой сейчас нужнее чем то же Уайлдеру. Американец проиграл Фьюри, но закатил шикарную трилогию, его котировки еще высоки и он однозначно входит в тройку топ боксеров. Интересно какое направление сейчас выберут промоутеры Джошуа.
+3
0
+3
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Фикиск Фусов
Энтони правильно сделал, что отказался. Иначе был бы больно наказан.
+1
-1
0
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Руслан Мамедрзаев
За такие деньги я бы с Фьюри и Уайлдером вместе 1х2 вышел бы 😆😆
+24
-1
+23
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Арни Терминатор
Мля 50лямов $ и он отказался? кошмар...предложите Нгано он с удовольствием согласится.
+9
-1
+8
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S.Laposter
интересно было бы посмотреть на их бой
любопытство в плане через сколько был бы нокаут
+10
-1
+9
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