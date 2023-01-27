Тренер Нганну назвал трех возможных соперников в боксе: «Уайлдер, Джошуа и Фьюри»

Теги тяжелый вес UFC MMA Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, сообщил, с кем бы бойцу хотелось провести боксерский поединок.

«В первую очередь имеет смысл подраться с кем-то из большой тройки. Это Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Даже если Фрэнсис решит побоксировать с одним из этих парней и вдруг проиграет, то в этом поражении не будет ничего постыдного.

Если же драться с кем-то, у кого нет большого имени, тогда да, полагаю, поражение действительно обесценит рычаги влияния, которые были до ухода из UFC», – сказал Никсик.

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22 комментария

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"Iron"
Если только с Джошуа простоит до 3 раунда, Фьюри и Уайлдер это его смерть в первом раунде.
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Orson2074
Ответ Johnny Walker
Нганну чемпион де-факто, у него не забрали пояс в бою, поэтому это интересно, плюс, как он вырубает соперников, а не сопли на кулак размазывает как Усик.
А как он вырубил Гана- просто ух. Всем весом ,всем телом вложился в настил.
И да, чисто поржать. у Нганну 17 побед и 12 из них нокаутом, а, например у Волкова 35 побед и 23 из них нокаутом. В процентном соотношении, в принципе, то на то и выходит. Волков нокаутер, вырубает соперников? :)
....ну а у мотающего сопли на кулак Усика 20 боев, из которых нокаутом 13. :))
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GaasJT
Ержан, проснись.
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felix-sanchez
Ответ Johnny Walker
Нганну чемпион де-факто, у него не забрали пояс в бою, поэтому это интересно, плюс, как он вырубает соперников, а не сопли на кулак размазывает как Усик.
Чемпион чего? WBA, может IBF? Как можно того же Усика сравнивать с Нганну? Вопрос может стоять только за сколько секунд он улетит а нокаут от Уайлдера или Джошуа, сможет ли он просто попасть по Фьюри или по тому-же Усику, раз его упомянули.
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Johnny Walker
Ответ felix-sanchez
Вы реально считаете, что Нганну кому-то нужен? Бокс всегда был и будет другой лигой по сравнению с ММА.
Нганну чемпион де-факто, у него не забрали пояс в бою, поэтому это интересно, плюс, как он вырубает соперников, а не сопли на кулак размазывает как Усик.
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ender
Ответ Оскар Муравьев
Губу закатай время боев ММА и бокса кончилось на бое флойд Конор... Все увидели что это концерт но никак не спорт... Любой средний боксер уничтожит по боксу любую звезду ММА.. И наоборот ММАшник прибьет боксера любого
Ты прям так уверен, что подобного боя не будет?)
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ender
Ответ armageddon123456
какую новую аудиторию? Мужик в ЮФС трансляции то не продавал, оголтелых фанатов-ирландцев нет у него которые купят сколько угодно платных трансляций. Бой Грегора и Флойда состоялся потому что каждый внес свою лепту, тансляции продавали оба. Что может дать Фурию, Уайлдеру или Джошуа Нганну - непонятно. Ну точнее понятно - ничего он им не даст
Там отличные чеки будут, ты чего. Все правильно выше написали, легкие деньги без риска.
Не такие большие как между собой, но очень приличные.
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felix-sanchez
Ответ Johnny Walker
Дана, это ты, обиженка?
Вы реально считаете, что Нганну кому-то нужен? Бокс всегда был и будет другой лигой по сравнению с ММА.
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Костя Петров
Ответ Алексей Вишняк
ставь хату) заработаешь)
Нету хаты)
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armageddon123456
Ответ <~Inter~>
Лёгкий денежный бой к которому можно практически не готовится, который привлечёт к ним новую аудиторию
какую новую аудиторию? Мужик в ЮФС трансляции то не продавал, оголтелых фанатов-ирландцев нет у него которые купят сколько угодно платных трансляций. Бой Грегора и Флойда состоялся потому что каждый внес свою лепту, тансляции продавали оба. Что может дать Фурию, Уайлдеру или Джошуа Нганну - непонятно. Ну точнее понятно - ничего он им не даст
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Johnny Walker
Ответ felix-sanchez
Да кому этот б#мж (выражаясь я зыком Фьюри) в боксе упал? Да и спортивной составляющей нет совершенно.
Дана, это ты, обиженка?
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Murad995
Для начало надо себя проверить для этого есть Чисора
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<~Inter~>
Ответ felix-sanchez
Интересно, какую выгоду перечисленные боксёры могут получить от Нганну? Любой бой между этой тройкой гарантирует им десятки миллионов прибыли.
Лёгкий денежный бой к которому можно практически не готовится, который привлечёт к ним новую аудиторию
+6
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+6
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Алексей Вишняк
Ответ Костя Петров
Не возможно, а проиграет, причем от всех троих спать ляжет
ставь хату) заработаешь)
+2
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+2
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Dmitry Shaolin
Ответ felix-sanchez
Да кому этот б#мж (выражаясь я зыком Фьюри) в боксе упал? Да и спортивной составляющей нет совершенно.
ПО сравнению с ним - это никому не нужный б#мж.
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Оскар Муравьев
Нганну остался у разбитого корыта вот и цену набивает в итоге уйдет в беллатор к ноунеймам
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-2
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Оскар Муравьев
Губу закатай время боев ММА и бокса кончилось на бое флойд Конор... Все увидели что это концерт но никак не спорт... Любой средний боксер уничтожит по боксу любую звезду ММА.. И наоборот ММАшник прибьет боксера любого
+2
-2
0
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felix-sanchez
Ответ Dmitry Shaolin
пока Нганну имеет свою ауру репутации - можно бой распиарить, соответственно простой с точки зрения техники бой и денежный - почему нет?
Да кому этот б#мж (выражаясь я зыком Фьюри) в боксе упал? Да и спортивной составляющей нет совершенно.
+3
-4
-1
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Костя Петров
Не возможно, а проиграет, причем от всех троих спать ляжет
+3
-1
+2
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Dmitry Shaolin
Ответ felix-sanchez
Интересно, какую выгоду перечисленные боксёры могут получить от Нганну? Любой бой между этой тройкой гарантирует им десятки миллионов прибыли.
пока Нганну имеет свою ауру репутации - можно бой распиарить, соответственно простой с точки зрения техники бой и денежный - почему нет?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Shaolin
И Александр Емельяненко.
0
-2
-2
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felix-sanchez
Интересно, какую выгоду перечисленные боксёры могут получить от Нганну? Любой бой между этой тройкой гарантирует им десятки миллионов прибыли.
+1
-3
-2
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