Тренер Нганну назвал трех возможных соперников в боксе: «Уайлдер, Джошуа и Фьюри»
Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, сообщил, с кем бы бойцу хотелось провести боксерский поединок.
«В первую очередь имеет смысл подраться с кем-то из большой тройки. Это Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.
Даже если Фрэнсис решит побоксировать с одним из этих парней и вдруг проиграет, то в этом поражении не будет ничего постыдного.
Если же драться с кем-то, у кого нет большого имени, тогда да, полагаю, поражение действительно обесценит рычаги влияния, которые были до ухода из UFC», – сказал Никсик.
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И да, чисто поржать. у Нганну 17 побед и 12 из них нокаутом, а, например у Волкова 35 побед и 23 из них нокаутом. В процентном соотношении, в принципе, то на то и выходит. Волков нокаутер, вырубает соперников? :)
....ну а у мотающего сопли на кулак Усика 20 боев, из которых нокаутом 13. :))
Не такие большие как между собой, но очень приличные.