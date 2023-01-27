Тренер Нганну назвал трех возможных соперников в боксе: «Уайлдер, Джошуа и Фьюри»

Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе , сообщил, с кем бы бойцу хотелось провести боксерский поединок.

«В первую очередь имеет смысл подраться с кем-то из большой тройки. Это Деонтей , и Тайсон Фьюри.

Даже если Фрэнсис решит побоксировать с одним из этих парней и вдруг проиграет, то в этом поражении не будет ничего постыдного.

Если же драться с кем-то, у кого нет большого имени, тогда да, полагаю, поражение действительно обесценит рычаги влияния, которые были до ухода из », – сказал Никсик.

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