Монсон – о планах США и Великобритании выйти из IBA: «Америка использует спорт как оружие»

Теги IBA MMA Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон отреагировал на слухи о выходе США и Великобритании из IBA.

Российско-американский боец ММА Джефф Монсон прокомментировал информацию о том, что США и Великобритания планируют создать новую боксерскую организацию World Boxing.

«Это очередной пример того, как Америка пытается контролировать самоопределение всего остального мира. Политика не имеет отношения к спорту. Но Америка использует спорт как оружие, точно так же, как она использует санкции, вторжения и спонсируемые ЦРУ перевороты в зарубежных странах для дальнейшего усиления американской гегемонии», – заявил Монсон.

Напомним, что в 2015 году Джефф Монсон получил российское гражданство.

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2 комментария

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avcgloronalduMU
а РФ разве нет?
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Костя Кот
а монсон использует свой язык, как клининг очка
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