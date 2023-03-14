Джефф Монсон: «В посольстве Казахстана отдам американский паспорт. Не могу больше представлять эту страну»

Теги MMA Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА и депутат Джефф Монсон сообщил, что сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт.

Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда» – сказал Монсон.

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27 комментариев

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bress10
Ответ neuklujyi peshehod
пора ему пожить в коммуналке на пенсию бабушки где нибудь в чите поработать в пятерочке и улыбнуться жизни ну и взяться за белую слезу после тяжелого трудового дня
Обманутым дольщиком он уже успел побыть
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Orson2074
Ответ dream way
Налоги платишь в той стране где находишься более 180 дней в году
Налоговая система штатов немного хитрее выглядит, там своя атмосфера, пропитанная духом капитализма.
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Вячеслав Власов
Как узнал сколько депутатом можно срубить бабок, понял в какой стране нужно жить
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БилльХансен
Надеюсь ему сообщили что с российским так просто не получится.
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Карлик На Гормонах
Ответ Арман Бижанов
Надеюсь потом он поедет жить в прекрасный и процветающий Сахалин
Разве на Сахалине плохо? Что там с зарплатами?
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Janot
Мог бы сдать молча, зачем кричать на каждом углу.
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Ashot Rager
Ответ gum
Я не понял, то есть у нас депутатом до сих пор является чел с американским паспортом?
Это кстати интерсный вопрос, учитывая, что 1 июля 2020 гола вступили в силу поправки к конституции, запрещающие иметь ВНЖ или двойное гражданство госслужащим (депутаты и сенаторы включены).
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Nuts
Ответ Дмитрий Шарапов
В штатах мог бы зашибать намного больше. Так что тут что-то не материальное в голове сидит.
Может и сидит. Какое то время Россия на экспорт идей неплохо работала. Но вообще зашибать здесь можно может и меньше, но намного проще
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dream way
Ответ Orson2074
Как минимум, избавится от налогов, которые вынужден платить в казну Штатов, даже получая их в другой стране.
Налоги платишь в той стране где находишься более 180 дней в году
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neuklujyi peshehod
пора ему пожить в коммуналке на пенсию бабушки
где нибудь в чите
поработать в пятерочке и улыбнуться жизни
ну и взяться за белую слезу после тяжелого трудового дня
+5
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Мерседес-Бендзь
Это каким же человеком надо быть чтобы отказаться от своей родины?
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Thomas Schaaf
Джефф, не парься, у нас многие депутаты с паспортами "недружественных стран", хотя в отличии от тебя даже не родом оттуда.
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Подкат Пенальтьевич
Отдаст американский и получит казахстанский
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sanek maloi
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
он получит право не платить налоги США. Паспорт США для многих нерезидентов штатов в тягость, потому что американским налоговикам пофиг, где живут американские граждане, им главное забрать своё.
Я просто не следил за этими делами, а Рой Джонс мл, Депардье, Сигал сдали паспорта?
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Арман Бижанов
Надеюсь потом он поедет жить в прекрасный и процветающий Сахалин
+9
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Геннадий Туник
Что поделать,если человек занимается тем видом спорта,в котором отбивают мозги.
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Сергей Орлов
Отдай мне, я смогу)
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-3
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ sanek maloi
Монсон то не дурачок, походу какие то ещё плюшки получит, за то что американский паспорт сдаст😁
он получит право не платить налоги США. Паспорт США для многих нерезидентов штатов в тягость, потому что американским налоговикам пофиг, где живут американские граждане, им главное забрать своё.
+4
-3
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Orson2074
Ответ sanek maloi
Монсон то не дурачок, походу какие то ещё плюшки получит, за то что американский паспорт сдаст😁
Как минимум, избавится от налогов, которые вынужден платить в казну Штатов, даже получая их в другой стране.
+4
-3
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Artem Kalugin
Дурачок, фрик... Ребят, будьте добрее. Что он вам плохого сделал? И выбор его.
+1
-3
-2
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gum
Я не понял, то есть у нас депутатом до сих пор является чел с американским паспортом?
+30
-2
+28
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Edward
Давай мне свой паспорт, я вместо тебя поеду в Америку 😂
+19
-1
+18
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Спартак Уокер
Американский паспорт на казахский да он идиот
+2
-4
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Дмитрий Шарапов
В штатах мог бы зашибать намного больше. Так что тут что-то не материальное в голове сидит.
+4
-4
0
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sanek maloi
Монсон то не дурачок, походу какие то ещё плюшки получит, за то что американский паспорт сдаст😁
+15
-2
+13
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