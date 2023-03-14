Джефф Монсон: «В посольстве Казахстана отдам американский паспорт. Не могу больше представлять эту страну»

Ветеран ММА и депутат Джефф Монсон сообщил, что сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане.

«Посольство США в Москве не принимает, поэтому мне нужно будет ехать в Казахстан. Там в посольстве я отдам документы и американский паспорт.

Я не могу больше представлять эту страну и ездить туда» – сказал Монсон.

Джефф Монсон в 52 года подрался в боксе: соперник показывал перерезанное горло, но почти не нанес урона