Монсон – о политической карьере: «Хочу занять высокий пост»

Теги Джефф Монсон Политика Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Джефф Монсон заявил, что не собирается уходить из политики и планирует занять более высокий пост.

«Очень хочу быть в политике дальше и продвигаться вперед. Быть на высоком политическом посту – лучший способ помочь как можно большему количеству людей. Поскольку я вырос в Америке, у меня другая точка зрения, которая помогает мне больше ценить Россию», – заявил Монсон.

Джефф Монсон – член Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

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3 комментария

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Жалько Печалич
Монсон - 2024
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Мага осторожный
ну да, занимать высокий пост в России чтобы помочь людям это оксюморон! Высокие посты в России не для этого!
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8gys799mjk
Лучший способ помочь как можно большему количеству людей - спрыгнуть с балкона и бункерного с собой прихватить!
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