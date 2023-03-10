Монсон – о политической карьере: «Хочу занять высокий пост»

Ветеран ММА Джефф Монсон заявил, что не собирается уходить из политики и планирует занять более высокий пост.

«Очень хочу быть в политике дальше и продвигаться вперед. Быть на высоком политическом посту – лучший способ помочь как можно большему количеству людей. Поскольку я вырос в Америке, у меня другая точка зрения, которая помогает мне больше ценить Россию», – заявил Монсон.

Джефф Монсон – член Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

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