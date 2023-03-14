Монсон – про третий бой с Емельяненко: «Если у меня будет время на подготовку, я буду готов»

Теги Александр Емельяненко MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) Емельяненко - Монсон Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Джефф Монсон дал комментарий на русском языке после боя с менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.

Выставочный поединок в понедельник завершился вничью.

– Я спортсмен. Я тренировался, работал, готовился к этому поединку. Что думаю о решении судей? Нормально. Это бой, тут 50 на 50.

– В следующем бою хотите провести трилогию с Александром Емельяненко?

– Я только недавно узнал об этом поединке. И если у меня будет время на подготовку, то я буду готов к бою с Александром.

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2 комментария

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Vitaljans
На какую подготовку? Так не честно, запирайся в квартире и пей водку 3 месяца, нужны одинаковые кондиции! И взвешивание прошу проводить не в килограммах, а в литрах.
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sanek maloi
Да дадут тебе время на подготовку депутаты😁россиянин Джефф Монсон, тем более вроде собрался от американского гражданства отказаться, как такому "патриоту" отказать🤣
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