Монсон – про третий бой с Емельяненко: «Если у меня будет время на подготовку, я буду готов»

Ветеран ММА Джефф Монсон дал комментарий на русском языке после боя с менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.

Выставочный поединок в понедельник завершился вничью.

– Я спортсмен. Я тренировался, работал, готовился к этому поединку. Что думаю о решении судей? Нормально. Это бой, тут 50 на 50.

– В следующем бою хотите провести трилогию с ?

– Я только недавно узнал об этом поединке. И если у меня будет время на подготовку, то я буду готов к бою с Александром.

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