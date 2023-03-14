Монсон – про третий бой с Емельяненко: «Если у меня будет время на подготовку, я буду готов»
Ветеран ММА Джефф Монсон дал комментарий на русском языке после боя с менеджером поп-ММА бойцов Артуром Варданяном.
Выставочный поединок в понедельник завершился вничью.
– Я спортсмен. Я тренировался, работал, готовился к этому поединку. Что думаю о решении судей? Нормально. Это бой, тут 50 на 50.
– В следующем бою хотите провести трилогию с Александром Емельяненко?
– Я только недавно узнал об этом поединке. И если у меня будет время на подготовку, то я буду готов к бою с Александром.
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