Монсон: «Время Яна на чемпионском уровне закончилось»

Теги UFC MMA Джефф Монсон Петр Ян UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Экс-боец MMA Джефф Монсон прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.

«Я не удивлен результатом. Борьба Мераба очень хороша, в ней и была разница. Мераб постоянно атаковал и не давал Яну шанса перейти атаковать в ответ. Ян – прекрасный боец, но его время на чемпионском уровне закончилось», – сказал Монсон.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Петр Ян – переоценен?

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Isaev
Ответ Бабай Бабаев
По-моему у Яна все впереди. Там его ждет Саня Емельяненко, Джигурда и блоггеры.
Перса забыл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aram Ambarsumyan
Пете сейчас надо немного забыть о титульном заходе! И побиться с кем-нибудь из ТОП-10! Например с Сонгом Ядонгом или с Домиником Крусом! Если Петя ещё 2-3 победы одержит, 100% претендент номер 1 в будущем! И да Российские болельщики я вас не понимаю, когда Петя был чемпом вы его на руках носили, а сейчас вместо поддержки вы его только критикуете! Всем хейтером назло Петя чемпом станет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
roberto rivelino
К лысому прянику пора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Иванов
Ответ Бабай Бабаев
По-моему у Яна все впереди. Там его ждет Саня Емельяненко, Джигурда и блоггеры.
Ждут они тебя как раз,а не его,поэтому разогревай пятую точку
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Можно в Думу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Иванов
Говорит лысый псевдо русский который сливает всем уже последние лет 10,но всегда называет свой уровень высочайшим
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Michael1969
Какой-то он неправильный депутат ... ни слова о демонстрации результатов в присутствии откровенно враждебной аудитории, сомнительном судействе, преодолении трудностей, блестящих перспективах, русском характере, духовности и скрепах.
Джефф, мы учтем, что тебе трудно, но вообще надо быстрее осваивать правильную риторику.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
Ничто не вечно под луной...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бабай Бабаев
По-моему у Яна все впереди. Там его ждет Саня Емельяненко, Джигурда и блоггеры.
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий