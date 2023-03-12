Монсон: «Время Яна на чемпионском уровне закончилось»

Экс-боец MMA Джефф Монсон прокомментировал поражение от Мераба Двалишвили на 221.

«Я не удивлен результатом. Борьба Мераба очень хороша, в ней и была разница. Мераб постоянно атаковал и не давал Яну шанса перейти атаковать в ответ. Ян – прекрасный боец, но его время на чемпионском уровне закончилось», – сказал Монсон.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.

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Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

Петр Ян – переоценен?