Монсон: «Время Яна на чемпионском уровне закончилось»
Экс-боец MMA Джефф Монсон прокомментировал поражение Петра Яна от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.
«Я не удивлен результатом. Борьба Мераба очень хороша, в ней и была разница. Мераб постоянно атаковал и не давал Яну шанса перейти атаковать в ответ. Ян – прекрасный боец, но его время на чемпионском уровне закончилось», – сказал Монсон.
Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей. Это его четвертое поражение в пяти последних боях.
Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер
Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было
Джефф, мы учтем, что тебе трудно, но вообще надо быстрее осваивать правильную риторику.