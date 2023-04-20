Уайлдер – о четвертом бое против Фьюри: «Нокаут. Легко»

Деонтей Уайлдер обещает нокаутировать Тайсона Фьюри в четвертом бою.

«Нокаут. Легко. Прямо на землю. У него не будет всех этих добавок», – сказал экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

и Тайсон Фьюри провели три боя – ничья и две победы Фьюри.

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