Уайлдер – о четвертом бое против Фьюри: «Нокаут. Легко»
Деонтей Уайлдер обещает нокаутировать Тайсона Фьюри в четвертом бою.
«Нокаут. Легко. Прямо на землю. У него не будет всех этих добавок», – сказал экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели три боя – ничья и две победы Фьюри.
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Опять нокаутом ляжет, честен с собой
Ты и так за 3 боя с Фьюри просел психологически, уже стал не таким медиа-активным, редко появляешься в эфирах, совсем не так как раньше ведешь свою жизнь, а 4й бой с Тайсоном тебя отправит прямиком в палату, и уже будешь совсем овощем. Зачем тебе это Деонтей?
На самом деле в этом противостоянии уже все сказано. Я бы посмотрел Уайлдера с Уайтом, вот там интрига еще была бы. Победитель мог бы с Джошуа потом подраться, ну или с Усиком, если он проиграет Тайсону Фьюри.