Уайлдер – о четвертом бое против Фьюри: «Нокаут. Легко»

Теги Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Фьюри – Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер обещает нокаутировать Тайсона Фьюри в четвертом бою.

«Нокаут. Легко. Прямо на землю. У него не будет всех этих добавок», – сказал экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели три боя – ничья и две победы Фьюри.

«Чушь собачья». Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о «турнире четырех»

Уайлдер – о Фьюри: «Ненавижу этого ублюдка, он читер»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BenWade
Что-то он в себя не верит совсем
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unnamed80
Он себя имел ввиду. "Деонтей, опять нокаут"? -Легко, прямо как будто лицом в салат. Добавки мне не понадобятся, отлечу с удара. Всё как и раньше. Можете быть уверенными. Я вас не подведу
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AVKU
Ответ margincall
Деонтей слишком худенький паренёк для короля цыган, но бодибилдера в нокаут легко отправит.
Вот их было интересно посмотреть. А 4 бой с Фьюри уже будет перебор, там ответы на все вопросы уже были получены.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага осторожный
Три боя слил вчистую, но продолжает ныть что всё было незаконно, что только не выдумывает баклажан
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
margincall
Деонтей слишком худенький паренёк для короля цыган, но бодибилдера в нокаут легко отправит.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
нокаут. легко. прямо на землю. снова.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тосканский_Виноградник
Намекает, что непрочь опять отправиться спать, ему важнее получить заветный чек
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Если еще 100 боев будет, все Фьюри заберёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Иванов
Дэвис Гарсия как то же организовали. Почему никак Фьюри Усик, Битер Бивол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Петров
На самом деле у него всегда есть шанс, но шанс именно уронить но не переиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Ну правильно же говорит..
Опять нокаутом ляжет, честен с собой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasiliy S
Ну Уайлдер легко отлетит, вопросов нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Фьюри же тебя инвалидом сделает, Деонтей.
Ты и так за 3 боя с Фьюри просел психологически, уже стал не таким медиа-активным, редко появляешься в эфирах, совсем не так как раньше ведешь свою жизнь, а 4й бой с Тайсоном тебя отправит прямиком в палату, и уже будешь совсем овощем. Зачем тебе это Деонтей?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d_kdc
То есть срубить бабла и лечь с одного удара перед выходом на пенсию решил Уайлдер?

На самом деле в этом противостоянии уже все сказано. Я бы посмотрел Уайлдера с Уайтом, вот там интрига еще была бы. Победитель мог бы с Джошуа потом подраться, ну или с Усиком, если он проиграет Тайсону Фьюри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor Morosow
Ответ margincall
Деонтей слишком худенький паренёк для короля цыган, но бодибилдера в нокаут легко отправит.
Никто не знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий